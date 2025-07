Te chrupiące gofry bez mąki i mleka robię w 5 minut. Znikają, zanim zdążą ostygnąć

Za gofry „na mieście” trzeba zwykle słono płacić. Dlatego już dawno zrezygnowałam z kupowania tych przysmaków w cukierniach czy budkach ze słodyczami. Robię je sama w domu, i to nie tylko na deser. Zdarza mi przyrządzać te przysmaki również na śniadanie. Wbrew pozorom nie potrzebuje żadnych wyszukanych produktów. Nie muszę nawet zaopatrywać się w mąkę, mleko, proszek do pieczenia czy cukier. Na dobrą sprawę w zupełności wystarczą trzy składniki. Bez trudu dostaniesz je w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Kosztują „grosze”.

Jak zrobić pyszne gofry z 3 składników?

Te gofry nie wymagają wiele pracy. By je przyrządzić, trzeba połączyć budyń czekoladowy bez cukru ze skyrem naturalnym i jajkiem. Potem wystarczy wylać powstałą masę do natłuszczonej i rozgrzanej gofrownicy. To dosłownie pięć minut pracy, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Jeśli nie masz pod ręką budyniu, możesz go śmiało zastąpić. Świetnym zamiennikiem będzie „duet” złożony z kakao i zmielonych płatków owsianych (około 30 gramów). Pamiętaj, że po wyjęciu z gofrownicy przysmaki powinny „odpocząć” (najlepiej na kratce). Dzięki temu odparuje z nich nadmiar wilgoci i pozostaną przyjemnie chrupiące.

Przepis: Chrupiące gofry z 3 składników Te przysmaki zrobisz nawet bez mleka, mąki czy proszku do pieczenia. Zobacz, jakie to proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 150 g jogurtu naturalnego typu islandzkiego (skyru)

35 g budyniu czekoladowego bez cukru

1 jajko Dodatkowo: tłuszcz do nasmarowania gofrownicy Sposób przygotowania Robienie masy na gofryWybij jajko do miski. Dodaj skyr i budyń. Całość wymieszaj. Pieczenie gofrówNatłuść i rozgrzej gofrownicę. Wylej porcje ciasta na foremki. Zamknij pokrywę. Piecz gofry przez około 5 minut do zarumienienia. Podawanie gofrówPodawaj gofry z ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać gofry?

Gofry można serwować z wieloma różnymi składnikami. Najczęściej podaje te przysmaki w „towarzystwie” jogurtu naturalnego i domowej granoli. Świetnie smakują też w połączeniu z dżemem, konfitura, świeżymi lub mrożonymi owocami, na przykład bananami, truskawkami, jagodami, malinami, morelami, brzoskwiniami czy borówkami. Co więcej, możesz śmiało polać je odrobiną naturalnego miodu, posypać cukrem pudrem, cynamonem albo kawałkami gorzkiej czekolady. Doskonale sprawdzą się również posiekane orzechy, migdały itp. Dopasuj sposób podania, a także ilość i rodzaj dodatków do indywidualnych preferencji. Pamiętaj, by zachować umiar i zdrowy rozsądek.

