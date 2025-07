Czy można jeść chleb na diecie? Ekspert rozwiewa wątpliwości. Zobacz, czy też się myliłeś

Osoby, które są na diecie odchudzającej, często zastanawiają się, czy w trakcie odchudzania można jeść pieczywo. Wiele z nich rezygnuje z niego z obawy, że przez jedzenie na przykład chleba nie uda im się schudnąć. Czy słusznie? Na to pytanie w nagraniu opublikowanym na YouTube odpowiedział dietetyk z „Centrum Respo” – Jakub Woźniak. Rozwiewa on popularne mity na ten temat i podpowiada, jak rozsądnie włączyć pieczywo do diety.

Czy można jeść chleb na diecie odchudzającej?

Chleb jest źródłem węglowodanów złożonych, błonnika pokarmowego, a także niektórych witamin i składników mineralnych. Mimo to w internecie nadal można znaleźć informacje, że chleb tuczy albo że od węglowodanów z chleba się tyje – zaczął dietetyk.

Wyraźnie zaznaczył też, że żaden produkt sam w sobie nie powoduje tycia. Zwrócił uwagę, że zmiana masy ciała zależy przede wszystkim od bilansu kalorycznego, a nie od jedzenia lub unikania danego produktu. Dodał, że podczas odchudzania warto zwrócić uwagę na rodzaj wybieranego chleba, jednak nie ma przeciwwskazań, by go spożywać.

Jaki chleb najlepiej jeść podczas odchudzania?

Podczas odchudzania najlepiej wybierać ciemne pieczywo: razowe, pełnoziarniste, żytnie lub graham. Ma ono więcej błonnika pokarmowego, dzięki czemu daje uczucie sytości na dłużej, a także wspiera prawidłową pracę jelit. Takie pieczywo ma też niższy indeks glikemiczny w porównaniu z jasnym pieczywem. Dietetyk podpowiada, że ważny jest rodzaj i typ mąki, z której został przygotowany chleb. Należy wybierać pieczywo zrobione z mąki pełnoziarnistej – zawiera więcej witamin, składników mineralnych i błonnika w porównaniu do mąki białej (oczyszczonej). Dodał również, że im wyższy typ mąki użytej do wypieku (np. typ 2000), tym więcej zawiera ona składników odżywczych.

Unikaj białego pieczywa, które ma mniej wartości odżywczych i wyższy indeks glikemiczny. Szybko powoduje wzrost cukru we krwi, a następnie jego spadek, co może sprzyjać napadom głodu i zwiększonemu apetytowi. To z kolei zwiększa ryzyko podjadania, co może prowadzić do przekroczenia swojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Pamięta jednak, że nawet odpowiednio wybrane pieczywo jedzone w nadmiarze może zaburzyć bilans energetyczny.

