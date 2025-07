To najlepsze wody mineralne, dietetyczka nie ma wątpliwości. Sprawdź, które 3 dokładnie kupić

Człowiek w ponad 50 procentach składa się z wody. To ona warunkuje prawidłowy przebieg niemal wszystkich procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Bierze udział w termoregulacji i pomaga w utrzymaniu stałej temperatury ciała. Transportuje substancje odżywcze do komórek. Wspiera usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju. Teoretycznie każdy rodzaj wody spełni przypisywane jej funkcje. Niektóre są jednak lepsze niż inne. Zwróciła na to uwagę dietetyczka dr Paulina Ihnatowicz w jednym z filmów. Zobacz, co warto pić i dlaczego.

Trzy najlepsze wody mineralne zdaniem dietetyczki

Pierwszym polecanym przez ekspertkę produktem jest Muszynianka. Specjalistka nie ukrywa, że ta woda należy do jej ulubionych. Jest wysokozmineralizowana – zawiera aż 1950 mg składników mineralnych na litr. To dobry wybór dla osób, które nie mają problemów z nerkami, dużo się pocą lub sporo trenują. Pozwoli uzupełnić elektrolity utracone po intensywnym wysiłku fizycznym. Jeśli jednak na co dzień pijesz dużo wody – powyżej 3 litrów na dobę – lepiej nie sięgaj po nią zbyt często.

Drugim wyborem bardziej na co dzień jest Cisowianka. To woda średniozmineralizowana [680 mg składników mineralnych na litr – przyp. red]. Będzie fantastycznym wyborem dla większości z nas i możemy pić ją każdego dnia – zauważa dr Paulina Ihnatowicz.

Dobrym zakupem – zdaniem ekspertki – jest też woda średniozmineralizowana Polaris. Ma podobny skład jak wspomniana wcześniej Cisowianka (zawiera 520 mg składników mineralnych na litr), ale jest znacznie tańsza.

Jaką jeszcze wodę warto pić?

Dr Paulina Ihnatowicz poleca również wodę źródlaną Oaza. Ma mniej składników mineralnych niż wymienione wyżej produkty (około 290 mg na litr). Będzie odpowiednia dla małych dzieci i seniorów

Bardzo często, jeśli mamy jakieś problemy z nerkami, to lekarz czy dietetyk poleci nam wodę źródlaną – podkreśla specjalistka.

Radzi też, by przelewać wodę z plastikowych do bambusowych butelek. Warto też uważać na to, w jakich temperaturach jest przechowywana. Nie należy zostawiać jej w nagrzanym samochodzie.

