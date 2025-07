Dietetyk poleca 3 najlepsze sery z Biedronki. Są zdrowe, tanie i bogate w białko Zobacz, co kupić!

Ser żółty jest popularnym dodatkiem nie tylko do kanapek, ale również do wielu innych potraw. To między innymi obowiązkowy element zapiekanek. Świetnie komponuje się z makaronami, zwłaszcza z sosem bolońskim. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie też pizzy czy hamburgera bez niego. Można dorzucać go także do zup czy sałatek. Z kolei twaróg to obowiązkowy składnik pierogów ruskich, nadzienia do naleśników czy sernika. Ważne jest jednak, by zadbać o to, żeby taki ser był dobrej jakości.

Trzy najlepsze sery w Biedronce

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu na YouTube podpowiedział, jakie sery najlepiej kupić w Biedronce. Jednym z nich jest Ser Królewski light marki „Sierpc”. Kosztuje 6 zł 49 groszy.

Ma mniej tłuszczu niż zwykły, a w smaku jest praktycznie identyczny – powiedział specjalista.

Polecił też ser biały – klinek półtłusty marki „Delikate”. Jego cena regularna to 3 zł 98 groszy.

Taki ser biały możesz przygotować na śniadanie zarówno w wersji na słodko, jak i na słono. Ma 17 g białka i jest świetnym dodatkiem do past kanapkowych – powiedział.

Zdaniem dietetyka warto kupić także mozzarellę light marki „Cotille Gusto”. Kosztuje 2 zł 49 groszy.

Na koniec mój ulubiony. Możesz ją zapiec lub zjeść na surowo. Idealnie sprawdzi się do dań włoskich, czyli pizzy i makaronów – wyjaśnił.

Jakie potrawy przyrządzić z serem?

Pomysłów na wykorzystanie wymienionych wyżej serów jest naprawdę bardzo wiele. Ja uwielbiam jeść ser biały z miodem i borówkami – idealnie sprawdza się na przykład na śniadanie jako wartościowy posiłek. Taki twaróg możesz przygotować też w wersji wytrawnej, ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Doskonale smakuje również omlet z serem i warzywami. Ser żółty cudownie się roztopi i nada „ciągnącej” konsystencji. Na obiad możesz przygotować placki ziemniaczane z dodatkiem sera żółtego. Mozzarella będzie idealnym elementem sałatki, na przykład z pomidorami, bazylią i oliwą z oliwek. Na obiad lub kolację możesz zrobić warzywa zapiekane z mozzarellą – wystarczy pokroić na przykład cukinię, paprykę, ułożyć warstwami i zapiec z serem. Koniecznie zobacz też, jakie są najgorsze sery w Biedronce zdaniem dietetyka.

