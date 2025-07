Zblenduj to, a zrobisz hit lata w 3 minuty. Pomarańczowy koktajl z maślanką cudownie orzeźwia

Koktajle to prosty sposób na zaspokojenie głodu, ale też delektowanie się pysznym napojem. Są idealne na śniadanie, a także jako szybka i zdrowa przekąska w ciągu dnia. W ten sposób możemy dostarczyć organizmowi niezbędnych witamin i składników odżywczych. Jest to świetna metoda dla osób, które mają trudności z jedzeniem zalecanej ilości owoców i warzyw w ciągu dnia. Taki napój można zabrać ze sobą do pracy, szkoły lub na spacer. Jego ogromną zaletą jest też to, że zrobisz go w zaledwie kilka minut.

Jak zrobić pomarańczowy koktajl z maślanką? Prosty przepis

Najczęściej przygotowuję koktajl ze szpinakiem i bananem, a w sezonie na truskawki to właśnie te owoce zajmują szczególne miejsce w moim jadłospisie – również w postaci takich napojów. Ostatnio jednak odkryłam przepis na niesamowicie smaczny koktajl. To zestawienie smaków bardzo mnie zaskoczyło. Okazuje się, że jest naprawdę rewelacyjne. Mowa o zblendowaniu mango, pomarańczy i soku marchewkowego. Następnie dodajemy maślankę i odrobinę miodu.

Przepis: Pomarańczowy koktajl z maślanką Ten koktajl smakuje naprawdę obłędnie, musisz go spróbować. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 263 Składniki 300 ml maślanki

250 ml soku marchewkowego

2 pomarańcze

pół mango

2 łyżeczki miodu Sposób przygotowania Przygotowanie owocówObierz pomarańcze i pokrój na mniejsze kawałki. Mango obierz i odkrój miąższ od pestki. Blendowanie składnikówWszystkie składniki włóż do blendera, dodaj sok, maślankę i zmiksuj całość na gładką masę.

Maślanka to świetny składnik koktajli

Maślanka to produkt, który warto włączać do swojej codziennej diety. Jest niskokaloryczna (46 kcal w 100 ml), a więc będzie odpowiednia dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Jest świetnym źródłem wapnia, który odpowiada między innymi za budowę kości, skurcze mięśni, ale również gojenie się ran czy aktywację czynników krzepnięcia krwi. Jest także bogata w witaminy z grupy B (między innymi B12, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego). To także produkt o działaniu probiotycznym, dzięki czemu dobrze poprawia stan mikroflory jelitowej. Regularne spożywanie maślanki (podobnie jest też w przypadku kefiru) poprawia zdrowie układu pokarmowego, ale też ogólnej kondycji organizmu. Dodatkowo ma ona także niski indeks glikemiczny, a więc może być spożywana przez osoby chore na cukrzycę. Do tego ma kwaskowaty i orzeźwiający smak, dzięki czemu koktajl będzie jeszcze lepszy.

Czytaj też:

Upał nie odpuszcza? Ten zielony koktajl działa lepiej niż kawa i orzeźwia w 5 minutCzytaj też:

Kefir czy maślanka? Ekspertka rozwiewa wątpliwości, co lepiej działa na jelita