Teraz jest najtańsza i najzdrowsza. Jedz, jeśli się odchudzasz. Sprawdź 4 proste przepisy

Teraz jest najlepszy czas na jedzenie cukinii – jest nie tylko najtańsza, ale też wyjątkowo zdrowa. Sezon na to warzywo trwa przez cały lipiec, sierpień i wrzesień. Latem jest ona łatwo dostępna i świeża. Nie musi być przechowywana czy transportowana z odległych krajów. Dzięki temu zachowuje też więcej witamin i składników odżywczych. Pasuje do wielu potraw, więc bez trudu można przyrządzić pyszne dania właśnie z cukinią w roli głównej.

Cukinia idealna podczas odchudzania

Cukinia aż w 90 procentach składa się z wody, a więc jest to warzywo, które warto wprowadzić do swojej diety podczas odchudzania. Ma też niską kaloryczność – w 100 gramach znajduje się około 17 kcal. Pozwala to na zjedzenie posiłku o dużej objętości przy niskiej kaloryczności. Jest również bogata w błonnik pokarmowy, dzięki czemu po jej zjedzeniu przez dłuższy czas nie odczuwamy głodu. Błonnik pokarmowy wspiera także trawienie i pozytywnie wpływa na przemianę materii.

Cukinia dostarcza też wielu witamin i minerałów, przez co wspiera organizm podczas redukcji masy ciała. Jest źródłem między innymi witaminy C, beta-karotenu, witamin z grupy B, a także fosforu, żelaza, wapnia czy magnezu. Ma dużo potasu, który jest odpowiedzialny za prawidłową pracę serca. Warzywo to poosiada niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi i ograniczyć napady głodu. To szczególnie istotne w przypadku osób z cukrzycą, insulinoopornością, ale również otyłością czy nadwagą. Jest też lekko strawna, przez co nie obciąża układu pokarmowego.

Co zrobić z cukinii? Proste przepisy

Na obiad idealnie sprawdzą się proste placki z cukinii. Zrobisz je z zaledwie trzech składników, a do ich przygotowania nie potrzebujesz nawet mąki.

Przepis: Placki z cukinii z 3 składników Są szybkie, smaczne i pożywne. Do ich zrobienia nie potrzebujesz nawet mąki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 7 Liczba kalorii 57 w każdej porcji Składniki 160 g cukinii

80 g twardego żółtego sera

1 jajko

sól , pieprz Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce. Umyj i osusz cukinie. Warzywa też zetrzyj na tarce. Następnie lekko je posól i poczekaj aż „puszczą” nadmiar wody. Potem je dokładnie odsącz. Łączenie składnikówDo sera i cukinii dodaj jajko. Wymieszaj i dopraw wedle uznania. Smażenie placuszkówRozgrzej tłuszcz na patelni. Wykładaj na nią niewielkie porcje masy. Smaż do zarumienienia z każdej strony.

Możesz przyrządzić również zapiekankę z cukinią. Zobaczysz, że każdy będzie się zajadać tym sycącym daniem.

Przepis: Zapiekanka z cukinią Ta zapiekanka smakuje genialnie. Spróbuj zrobić ją dla swoich bliskich Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 453 w każdej porcji Składniki 400 g cukinii

300 g mięsa mielonego wieprzowego

50 g ryżu basmati

400 g pomidorów z puszki

1 łyżeczka oregano

1 łyżeczka tymianku

szczypta soli

szczypta pieprzu

1 łyżeczka czosnku granulowanego

2 łyżeczki oliwy z oliwek

120 g sera mozzarella Sposób przygotowania Gotowanie ryżuUgotuj ryż według instrukcji podanej na opakowaniu. Rozgrzej w tym czasie piekarnik do 180 stopni (góra-dół). Przygotowanie cukiniiUmyj cukinię i pokrój ją na plastry. Smażenie mięsaNa rozgrzanej oliwie podsmaż mięso, następnie dodaj pomidory. Całość dopraw pieprzem, solą, oregano, czosnkiem i tymiankiem. Dodaj ugotowany ryż i wymieszaj całość. Pieczenie zapiekankiNa dnie naczynia żaroodpornego ułóż połowę plastrów cukinii, połowę mięsnego sosu, znowu cukinię i ponownie sos. Całość posyp startym serem i piecz przez około 30 minut.

Ciekawym pomysłem jest zrobienie pasztetu z cukinii. To idealna alternatywa dla dań mięsnych. Jest zdrowy i naprawdę pyszny.

Przepis: Pasztet z cukinii Warzywny pasztet, który zrobisz sprawnie, a smakiem zachwyci nawet wybrednych. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 123 w każdej porcji Składniki 2 średnie cukinie

2 nieduże marchewki

1 większa cebula

2 ząbki czosnku

3 jajka

170 g kaszy manny

1 łyżeczka tymianku

1 łyżeczka oregano

5 łyżek oliwy z oliwek

pieprz

sól Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówCukinię umyj, zetrzyj na tarce o średnich oczkach. Przenieś ją do miski i posól. Odstaw na 20 minut. Po tym czasie odciśnij ją starannie z soków. Marchew, cebulę i czosnek obierz. Także rozdrobnij na tarce do jarzyn. Pieczenie pasztetuWarzywa połącz z jajkami i suchą kaszą manną. Dodaj zioła, pół łyżeczki pieprzu i sól wedle uznania. Wlej też 4 łyżki oliwy z oliwek. Wymieszaj wszystko, przenieś do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki i wyrównaj wierzch. Posmaruj go pozostałą łyżką tłuszczu. Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez godzinę.

Na śniadanie z kolei możesz usmażyć omlet z cukinią. Taka wersja będzie miłym urozmaiceniem tego śniadaniowego klasyku.

Przepis: Omlet z cukinią Można go serwować zarówno na śniadanie, jak i na obiad. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 cukinia

1 cebula

4 jajka

sól

pieprz

3 łyżki oliwy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierzcie cebulę i drobno posiekajcie. Umyjcie i pokrój cukinię na mniejsze kawałki. Wrzućcie warzywa na rozgrzaną patelnię (z dwoma łyżkami oliwy). Najpierw cebulę, a gdy się zrumieni dodajcie cukinię i podsmażajcie ją, dopóki nie zmięknie. Robienie omletuGdy cukinia zmięknie, wybijcie jajka do miski. Dodajcie trochę soli i pieprzu, energicznie rozmąćcie je widelcem lub kuchenną rózgą, a następnie powstałą masę przelejcie na patelnię z podsmażonymi warzywami. Gdy omlet zrumieni się od spodu, obróćcie go na drugą stronę, podlejcie łyżką oliwy i smażcie jeszcze przez około 2-3 minuty. Podawanie omletuGotowy omlet złóżcie na pół i podawajcie z ulubionymi dodatkami.

