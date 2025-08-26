Co jeść zamiast ziemniaków? To najlepsze zamienniki, które pokochasz. Sprawdź!

Niektóre osoby, z różnych powodów, szukają alternatyw dla ziemniaków. Może to wynikać na przykład z nietolerancji pokarmowych. Inni z kolei rezygnują ze spożywania tego warzywa w ramach diet niskowęglowodanowych. Zdarza się też, że ktoś po prostu nie lubi ich smaku lub chce urozmaicić swoją dietę. Dla części osób ważnym powodem może być także indeks glikemiczny ziemniaków, który wpływa na poziom cukru we krwi.

Najpopularniejsze zamienniki ziemniaków

Ziemniaki śmiało można zastąpić innymi warzywami. Popularnym zamiennikiem są bataty, które mają słodkawy smak, pasują do wielu potraw, a do tego są bogate w błonnik pokarmowy oraz witaminę A. Dobrą alternatywą jest także kalafior – po ugotowaniu i zblendowaniu przypomina nieco purée ziemniaczane. Dobrze sprawdza się też seler, który po ugotowaniu ma delikatny smak i kremową konsystencję. Ciekawym urozmaiceniem codziennych posiłków może być również pasternak czy dynia.

Co można jeść zamiast ziemniaków? Rady dietetyka

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu podpowiedział, co będzie najlepszym wyborem na diecie: ziemniaki, ryż czy makaron.

Ryż ma 75 g węglowodanów na 100 gramów. Brązowy ma więcej błonnika pokarmowego niż na przykład ryż basmati. Ma niecały 1 g błonnika na 100 gramów, a brązowy 4 g błonnika – wyjaśnił.

Ekspert zauważył, że to nadal bardzo mało, bo niedoceniany makaron pełnoziarnisty ma aż 8 g błonnika na 100 gramów.

Jeśli ktoś nie przepada za smakiem, bo jest on specyficzny, to można sobie wymieszać pół na pół ze zwykłym. To też są fajne rozwiązania – powiedział ekspert.

Dobrym wyborem jest również kasza kuskus, ponieważ jest bardzo szybka w przygotowaniu. Ma dość wysoki indeks glikemiczny, ale – jak twierdzi specjalista – raz na jakiś czas można sobie na to pozwolić.

Dlatego kasze lepiej wybierać gruboziarniste. One będą miały zdecydowanie więcej błonnika. Taka kasza orkiszowa ma aż 13 g błonnika na 100 gramów – dodał.

Z kolei warzywa bulwiaste i zwykłe polskie ziemniaki są niskokaloryczne, a do tego są źródłem węglowodanów złożonych. Mają około 20 g węglowodanów i tylko 80 kcal na 100 gramów.

I nasze zwykłe polskie ziemniaki są ponad dwa razy tańsze od batatów, a równie wartościowe – wyjaśnił specjalista.

Czy można jeść ziemniaki na diecie?

Jeśli chcesz schudnąć, pozbyć się brzucha, to częściej jedz ziemniaki, ponieważ mają mniej kalorii niż makaron czy ryż, wyższy indeks sytości. Mają też więcej potasu niż na przykład banan, a podobną ilość błonnika co jabłko – powiedział trener Karol Pieczka.

Dodał, że ziemniaki mają średni indeks glikemiczny, ale jedząc je razem z mięsem czy warzywami, znacząco obniżamy ładunek glikemiczny całego posiłku. W ten sposób nawet osoby z insulinoopornością czy cukrzycą mogą jeść ziemniaki.

Czytaj też:

Dietetyczka: jedz to zamiast masła orzechowego. Pokochasz, jeśli jesteś na diecieCzytaj też:

Ten ketchup z Biedronki ma tylko 8 kcal w łyżce. Dietetyczka mówi jasno, czy warto go kupić