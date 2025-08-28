Biedronka szaleje, mleko i olej w rewelacyjnej cenie. Rób zapasy, zanim wszystko wykupią

Robiąc zakupy spożywcze, każdy Polak może zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat ceny naprawdę mocno poszły w górę. Warto więc stosować różne sposoby, by zaoszczędzić. Jednym z nich jest wyszukiwanie ciekawych promocji w gazetkach dużych supermarketów. Zdarzają się one bardzo często, więc realnie możemy zmniejszyć swoje codzienne wydatki.

Tanie mleko i olej

Teraz w Biedronce trwa świetna promocja na mleko UHT 3,2% marek „MU!”, „Mlekovita Łączka”, a także „Łowickie”. Przy zakupie sześciu opakowań za każde z nich zapłacisz jedynie 1,89 zł. Limit dzienny to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka. Śmiało jednak możesz zrobić zapas tego produktu, ponieważ takie mleko – dopóki nie jest otwarte – nie musi być przechowywane w lodówce. Możesz je więc trzymać w szafce lub spiżarce.

To jednak nie koniec świetnych ofert, ponieważ taniej niż zwykle dostaniesz również olej rzepakowy marki „Kujawski”. Przy zakupie dwóch butelek za każdą z nich zapłacisz jedynie 5,49 zł. Cena regularna to 10,89 zł, a więc można sporo zaoszczędzić. Obowiązuje jednak limit dzienny w postaci czterech butelek na kartę Moja Biedronka. Wymienione promocje trwają od czwartku do niedzieli (28–31.08).

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

W dobrej cenie dostaniesz też ser holenderski „Światowid” (mimolette i gouda). Obowiązuje promocja „1 plus 1 gratis”. Przy zakupie dwóch opakowań za jedno zapłacisz jedynie 2,99 zł. Cena regularna to 5,99 zł.

Jeśli zamierzasz urządzić grilla, kup też kiełbasę śląską marki „Morliny”. Przez te kilka dni będzie kosztować jedynie 99 gr, czyli aż o 63% taniej niż zwykle (cena regularna to 2,69 zł). Limit dzienny to trzy kilogramy na kartę Moja Biedronka. Możesz zrobić zapas tego produktu, ponieważ mięso bez problemu można zamrozić.

