Ten „ser” nie ma ani grama mleka, a smakuje jak deser. Przysmak z dawnych lat powraca

Ten niepozorny specjał wywodzi się z Litwy, a jego historia sięga XVII wieku. Przypomina ser, ale nie ma z nim nic wspólnego. Zdecydowanie bliżej mu do deseru niż nabiału. Świetnie smakuje w połączeniu z kawą czy herbatą i może śmiało konkurować nawet z szarlotką. Zrobisz go z paru tanich składników, które z pewnością masz już w swojej kuchni.

Jak zrobić oszukany ser?

Tradycyjna metoda przygotowywania tego deseru była znacznie bardziej czasochłonna niż współczesny sposób przedstawiony poniżej. Pokrojone jabłka najpierw zasypywano cukrem lub zalewano miodem i odstawiano na kilkanaście godzin, aby puściły sok. Uzyskany płyn odlewano i długo gotowano osobno, aż mocno się zredukował, dopiero potem dodawano do niego owoce. Całość gotowano na bardzo małym ogniu nawet kilka godzin, aż masa stała się niemal sucha i wyraźnie odchodziła od ścianek garnka. Gorącą masę zawijano w płótno, gazę lub lniane woreczki, formowano w kształt bochenków i prasowano pod ciężarem, by pozbyć się resztek wilgoci. Na koniec ser wieszano w ciepłym, suchym miejscu – najczęściej przy piecu lub nad kuchnią – gdzie powoli dosychał przez kilka dni, nabierając charakterystycznej, twardej struktury. Ta metoda sprawiała, że ser jabłkowy mógł być przechowywany bardzo długo, nawet kilka miesięcy.

Składniki: 2 kg jabłek

100 g cukru

1 cytryna Opcjonalnie: dodatki (na przykład orzeszki arachidowe) Sposób przygotowania Szykowanie owocówUmyj i obierz jabłka. Usuń z nich gniazda nasienne. Pokrój owoce na mniejsze kawałki. Wyciśnij sok z cytryny. Gotowanie jabłek i łączenie składnikówduś owoce w garnku z grubym dnem na małym ogniu, aż całkowicie się rozpadną. całość zblenduj lub przetrzyj przez sito, by masa była idealnie gładka. gotuj ją dalej na bardzo małym ogniu, często mieszając, do momentu aż zgęstnieje. Gotowanie powinno trwać tak długo, aż masa stanie się bardzo gęsta, niemal „ciągnąca”, wyraźnie zacznie odchodzić od ścianek i dna garnka, a po zgarnięciu łyżką ze środka nie będzie się zbiegać w jedną całość. Dodaj cukier lub miód, sok z cytryny i ewentualnie inne składniki, na przykład orzechy. Suszenie masyGorącą masę przełóż do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Susz w piekarniku z termoobiegiem w 80°C przez 3–4 godziny (czasem dłużej), aż masa będzie zwarta i sucha w dotyku. Przechowywanie masyPo wystudzeniu przechowuj w chłodnym miejscu lub lodówce.

Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do wskazanego zestawu produktów. Możesz wzbogacić deser o inne lubiane składniki. Dobrze komponować się z nim będą między innymi różnego rodzaju orzechy, na przykład włoskie, laskowe czy arachidowe. Świetnie sprawdzą się również suszone owoce (śliwki, morele, winogrona etc.). Jeśli chcesz, sięgnij też po kandyzowaną skórkę z cytrusów albo przyprawy (kardamon, cynamon, etc.).

Z jakich owoców zrobić „ser”?

Wybór owoców ma kluczowe znaczenie, bo to one decydują nie tylko o smaku, ale przede wszystkim o konsystencji gotowego deseru. Najlepszy efekt uzyskasz, gdy sięgniesz po jabłka z wysoką zawartością pektyn, czyli naturalnego środka żelującego. Dobrym wyborem będą na przykład antonówki czy szare renety. Na ich korzyść przemawia również ciekawy, kwaskowy smak, który doskonale kontrastuje ze słodyczą cukru lub miodu. Dzięki nim deser nie jest mdły, ale wyrazisty i aromatyczny.

Jeśli chcesz możesz zrezygnować z używania jabłek i zastąpić je innymi produktami zawierającymi duże ilości pektyn. Mowa tu między innymi o śliwkach, gruszkach czy cytrusach (pomarańczach, cytrynach, grejpfrutach itp.). Nie musisz decydować się na jeden konkretny wariant. Jeżeli lubisz eksperymentować, połącz kilka różnych owoców w jednym „serze”.

Jak wykorzystać owocowy „ser” w kuchni?

Przysmak doskonale sprawdzi się w roli samodzielnej przekąski. Możesz go również potraktować jako alternatywę dla klasycznych dżemów, konfitur czy powideł i spałaszować razem z chrupiącym pieczywem. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by pokroić go na małe kawałki i dodawać, na przykład do owsianki.

