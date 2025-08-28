Naukowiec i dietetyk: takiego chleba nie jedz! Zamień go na zdrowszy, ma mniej pestycydów

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, opublikował nagranie na YouTube, w którym opowiedział o tym, który chleb jest najlepszy dla naszego zdrowia, a jaki lepiej omijać szerokim łukiem w sklepie czy piekarni. Specjalista zauważył, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jakość pieczywa bardzo się pogorszyła. Kiedyś podczas przygotowywania tego produktu opierano się na naturalnych składnikach i długiej fermentacji na zakwasie, natomiast obecnie proces ten często zastępują różnego rodzaju polepszacze, a także sztuczne dodatki.

Najgorsze chleby zdaniem dietetyka

Dietetyk wyjaśnił, które pieczywo jego zdaniem jest najmniej wartościowe. Chodzi o zwykły chleb bezglutenowy, przygotowany na bazie skrobi. Zauważył, że nie zawiera on praktycznie żadnych składników odżywczych. Dodatkowo w wielu takich produktach znajdują się substancje zagęszczające, na przykład karboksymetyloceluloza oraz glicerol. Jak wyjaśnił ekspert – utrzymują one wilgotność, a także konserwanty, na przykład w postaci propionianu wapnia, dzięki którym pieczywo może zachować świeżość nawet przez kilka miesięcy (w odróżnieniu od chleba przygotowywanego dawniej).

Jeśli więc nie mają Państwo wskazań do diety bezglutenowej, to lepiej wybrać inne pieczywo. Jeżeli natomiast jest taka konieczność, to warto poszukać produktów wzbogaconych o korzystne dodatki, takie jak nasiona czy pestki. Od siebie poleciłbym też spróbować zrobić chleb bezglutenowy samodzielnie, na przykład na bazie wysokoodżywczej komosy ryżowej i gryki – powiedział dietetyk.

Dodał, że na liście chlebów, których nie poleca, znajduje się także chleb jasny pszenny. Ma on mniej wartości odżywczych niż chleb z ciemnych, pełnoziarnistych mąk.

Jakie pieczywo wybrać?

Ekspert podpowiedział jednak, co warto kupić. Otóż najlepszy chleb, zdaniem dietetyka, to chleb razowy, czyli przygotowany z mąki pełnoziarnistej, zawierającej całe ziarno.

Dla osób mniej zaznajomionych wyjaśnię, że słowo „razowy” odnosi się właśnie do mąki pełnoziarnistej, w której zachowane są wszystkie części ziarna, czyli otręby, bielmo i zarodki. Określenie „razowy” nie wskazuje, z jakiego zboża ta mąka pochodzi, a w jakim stopniu została przetworzona – powiedział.

Dr Bartosz Kulczyński dodał, że ważne jest też to, aby był to chleb na prawdziwym zakwasie. Wyjaśnił również, z jakich zbóż najlepiej wybierać to pieczywo.

Otóż uważam, że jednym z najzdrowszych, jeśli nie najzdrowszym rodzajem pieczywa, jest chleb orkiszowy pełnoziarnisty na zakwasie. Według mnie jest to lepszy wybór niż jego odpowiednik z mąki pszennej pełnoziarnistej, ponieważ badania wykazały, że orkisz zawiera nawet dwukrotnie mniej pozostałości pestycydów niż pszenica zwyczajna – podsumował.

