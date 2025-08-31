Zrób ten zbawienny „eliksir dla jelit”, zadziała jak miotełka. Sprawdź prosty przepis

Stan naszych jelit ma ogromny wpływ na ogólną kondycję organizmu. To właśnie w jelitach zachodzi większość procesów trawiennych, a także odpowiadają za znaczną część układu odpornościowego. Niesprawne jelita mogą prowadzić do problemów zdrowotnych. Ważne jest więc, by dbać o ich kondycję, między innymi poprzez zdrową dietę. Możesz to zrobić, unikając przetworzonej żywności, a także wprowadzając odpowiednią ilość błonnika pokarmowego do swojego jadłospisu.

Jak zrobić eliksir na jelita? Prosty przepis

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie prostego napoju, który zadziała zbawiennie na stan naszych jelit. Składa się on między innymi z octu jabłkowego, cytryny, siemienia lnianego lub babki płesznik, a także odrobiny kurkumy i imbiru.

Przepis: Napój na jelita Zrób i wypij ten napój, a twoje jelita z pewnością ci podziękują. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 10 Składniki 1 szklanka letniej wody

1 łyżka octu jabłkowego

sok z ½ cytryny

1 łyżeczka siemienia lnianego lub babki płesznik

szczypta imbiru (świeżo startego lub suszonego) opcjonalnie: ½ łyżeczki kurkumy Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWszystkie składniki dokładnie wymieszaj w letniej wodzie. Odstaw na 5–10 minut, żeby siemię zaczęło żelować. Wypij powoli, najlepiej na czczo lub 2 godziny po kolacji.

Jeśli jednak masz refluks, wrzody żołądka czy bardzo wrażliwy żołądek, zanim zaczniesz pić taką miksturę, koniecznie skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem.

Dlaczego błonnik pokarmowy jest ważny?

Błonnik pokarmowy jest niezwykle ważnym składnikiem diety, ponieważ wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Nie tylko pomaga regulować pracę jelit, ale też zapobiega zaparciom oraz sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, zapewniając dłuższe uczucie sytości po spożyciu produktów bogatych w ten składnik. Dodatkowo błonnik wpływa korzystnie na poziom cholesterolu i cukru we krwi, co ma znaczenie w profilaktyce chorób serca i cukrzycy typu 2. To jednak nie wszystko – dobrze działa na naszą mikroflorę jelitową, a w konsekwencji także na odporność.

Produkty bogate w błonnik pokarmowy to przede wszystkim warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe (takie jak chleb razowy, płatki owsiane, brązowy ryż), a także rośliny strączkowe – fasola, soczewica czy ciecierzyca. Dobrym źródłem błonnika są również orzechy i nasiona. Dużo błonnika pokarmowego zawierają także siemię lniane i babka płesznik.

