Dietetyk: za ten jogurt przepłacasz w Biedronce i Lidlu! Nie daj się nabrać. Sprawdź, co lepiej wybrać

Dużo osób, skuszonych reklamami, sięga po produkty, które mają wspierać naszą odporność i poprawiać zdrowie. Jednym z nich jest popularny Actimel. Na stronie producenta możemy przeczytać, że jest to „pyszny napój jogurtowy z miliardami kultur bakterii L. casei Danone w każdej buteleczce. Zawiera także witaminy B6 i D, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego”. Dietetyk Michał Wrzosek wyjaśnił, czy naprawdę warto kupować ten produkt.

Czy warto kupować Actimel?

Actimel w mojej ocenie to jeden z najbardziej przepłaconych produktów. Nie wierzcie obietnicom, które kiedyś widzieliście w reklamie, że niby ten produkt w jakiś magiczny i specjalny sposób ma wspierać nasz układ odpornościowy – powiedział.

Specjalista dodał, że gdy przyjrzymy się etykiecie tego produktu, to widzimy, że na pierwszym miejscu w składzie jest mleko, a potem cukier. W dodatku tego cukru jest naprawdę sporo – jak zauważył dietetyk – bo aż 11,9 g cukru na 100 g produktu. Pamiętaj, że nadmiar cukru w diecie zwiększa ryzyko wielu chorób.

Zgodnie z zaleceniami WHO niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Co lepiej zjeść?

Zamiast sięgać po drogi, a do tego dosładzany jogurt, znacznie lepiej przygotować prosty i naturalny posiłek samodzielnie w domu.

Jeśli chcesz zadbać o swoje zdrowie, to lepiej kup jogurt naturalny i zjedz go z truskawkami – podsumował dietetyk.

Zamiast truskawek możesz też użyć innych owoców, na przykład borówek, malin czy bananów. Dostarczają cennych witamin, zwłaszcza witaminy C, która ma silne działanie antyoksydacyjne i wspiera układ odpornościowy. Są też źródłem błonnika pokarmowego, który reguluje pracę układu pokarmowego. Jogurt naturalny to źródło pełnowartościowego białka, wapnia, fosforu oraz witamin z grupy B. Co więcej, zawiera on żywe kultury bakterii probiotycznych, które wspierają zdrowie jelit, a to właśnie jelita w dużej mierze odpowiadają za naszą odporność. Jeśli nie zdecydujesz się na przygotowanie go samodzielnie w domu, to zobacz też, jaki jogurt najlepiej kupić zdaniem dietetyka.

