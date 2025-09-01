Za każdym razem wyrzucasz fusy po kawie? Po tym odkryciu już nigdy tego nie zrobisz

Większość dorosłych Polaków pije kilka razy dziennie kawę. Część sięga po tę sypaną, jednak później fusy z niej po prostu wyrzuca. Okazuje się, że to spory błąd. Jeśli przestaniesz to robić, możesz naprawdę sporo zaoszczędzić. Moja przyjaciółka pokazała mi, jak wykorzystać te pozostałości, i przekonałam się, że to świetny pomysł.

Jak wykorzystać fusy z kawy?

Fusy po kawie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, a więc bez trudu wykorzystasz je podczas codziennych czynności w swoim domu. To przede wszystkim świetny nawóz do kwiatów. W ten sposób poprawisz wygląd swoich roślin bez wydawania pieniędzy na sklepowe preparaty. Taki nawóz z fusów po kawie sprawdzi się zarówno w przypadku roślin doniczkowych, jak i warzyw, owoców czy ziół w ogrodzie. Zawiera azot, potas i mangan, co sprawia, że rośliny szybciej i bardziej obficie kwitną.

Fusy przekładaj do specjalnego pojemnika, a później zrób z nich płynny nawóz. Wystarczy, że zmieszasz 1 szklankę fusów z 10 litrami wody. Całość dokładnie wymieszaj i podlewaj rośliny taką miksturą raz na dwa tygodnie. Możesz użyć też połowy szklanki fusów na 5 litrów wody.

Fusy z kawy — inne zastosowania

Takie kawowe fusy możesz wykorzystać też do odstraszania owadów. Umieść w kuchni talerzyk z nimi, a w ten sposób pozbędziesz się muszek owocówek czy mrówek. To także świetny sposób na neutralizację nieprzyjemnych zapachów. Dobrze wysusz fusy, a później przełóż je do woreczka lub małego pojemnika (z dostępem powietrza). Taki odświeżacz możesz trzymać na przykład w szafce na buty czy w lodówce. Fusy są też naturalnym środkiem czyszczącym — pomagają usuwać tłuszcz i spaleniznę.

To jednak nie koniec, ponieważ fusy to idealny sposób na udrażnianie rur — oczyszczają je z tłuszczu i resztek jedzenia. Ciekawym pomysłem jest również zrobienie peelingu do ciała z fusów po kawie. Mają one właściwości ujędrniające, więc idealnie sprawdzą się do redukcji cellulitu. Poprawiają także krążenie krwi. Zalej je ciepłą wodą lub olejkiem i wetrzyj w skórę. Jeśli podobaj ci się te pomysły, to koniecznie zobacz też, jak wykorzystać fusy po herbacie. W ten sposób również możesz trochę zaoszczędzić.

