Śliwki świeże czy suszone? Katarzyna Bosacka nie ma wątpliwości, po które lepiej sięgać

Śliwki są jednymi z najpopularniejszych owoców sezonowych w naszym kraju. Są cenione za smak, ale też liczne właściwości zdrowotne. W mediach społecznościowych Katarzyna Bosacka – dziennikarka i ekspertka od zdrowego odżywiania – postanowiła przyjrzeć się bliżej różnicom między śliwkami świeżymi a suszonymi.

Lepiej jeść śliwki świeże czy suszone?

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, jaka dokładnie jest różnica pomiędzy śliwkami suszonymi i świeżymi oraz po które z nich lepiej sięgać. Ekspertka porównała ze sobą zawartość dwóch talerzy. W jednym były śliwki suszone, w drugim – świeże. Okazuje się, że te świeże mają znacznie mniej cukru – jedynie 10 g, w porównaniu z suszonymi, które zawierały go aż 38 g w 100 gramach. Mają one jednak znacznie mniej błonnika. Te owoce w formie świeżej mają go 1,5 g na 100 g, a w formie suszonej – aż 7 g. Zawierają również więcej potasu, co jest ważne dla osób z nadciśnieniem (śliwki świeże – 150 mg/100 g, suszone – 740 mg/100 g). Różnica jest także w kaloryczności.

Śliwki świeże mają 45 kcal w 100 g, natomiast śliwki suszone aż 250 kcal w 100 g. Wniosek? W sezonie jedzmy raczej śliwki świeże, a potem śliwki suszone – powiedziała ekspertka.

Specjalistka od zdrowego odżywiania zauważyła, że śliwki suszone należy jeść „na sztuki”. Oznacza to, że kilka dziennie w zupełności wystarczy. Nadmiar będzie skutkował dużą ilością cukru i kalorii.

Jakie jeszcze właściwości mają śliwki?

Śliwki mają wiele właściwości prozdrowotnych. Warto je jeść między innymi dlatego, że charakteryzują się wysoką zawartością związków polifenolowych. Dzięki temu chronią przed niektórymi chorobami przewlekłymi, ale też mogą opóźniać procesy starzenia. Dodatkowo są bogate w błonnik, co wspiera trawienie i pomaga w regulacji pracy jelit. Zawierają też witaminę C, K oraz witaminy z grupy B. Dobrze jest je jeść również ze względu na dużą zawartość potasu, żelaza i magnezu. Spożywanie tych owoców może także wspierać układ krążenia i obniżać poziom „złego” cholesterolu. Pamiętaj jednak, że najwięcej dobroczynnych substancji znajduje się w skórkach tych owoców, dlatego lepiej ich nie obierać.

Jak można wykorzystać śliwki?

Śliwki są bardzo wszechstronnymi owocami. Można je jeść „solo”, jako słodką przekąskę, ale też przygotować z nich wiele pysznych deserów. Zrobisz z nich również domowe powidła, dżemy i konfitury. Śliwki nadają się do pieczenia z mięsem, robienia kompotów, smoothie, a także jako dodatek do sałatek, musli czy owsianek. Koniecznie zobacz też, co zrobić, żeby śliwki szybciej dojrzały.

