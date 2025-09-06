Hit z PRL-u wraca do łask. Polacy zapomnieli, że bije na głowę modne superfoods z importu

Aronia – bo o niej mowa – była hitem w czasach PRL-u. Nasze babcie ją uwielbiały. Dziś mało kto o niej pamięta. Przegrywa w rankingu popularności z innymi owocami uznawanymi powszechnie za tak zwane superfoods. Tymczasem może się pochwalić równie cennymi właściwościami, jak na przykład jagody goji. Badania potwierdzają, że wywiera bardzo pozytywny wpływ na cały organizm. Zobacz, dlaczego warto włączyć ją do codziennej diety.

Aronia to zapomniany superfood

Stugramowa porcja świeżych owoców dostarcza zaledwie 47 kcal, co czyni je niskokalorycznym dodatkiem do diety. Co więcej, znajdziemy w niej również sporo błonnika (około 5,5 grama), a także wiele mikroelementów (między innymi wapń, potas, magnez, żelazo, cynk, miedź, selen itp.) oraz witamin (C, E, K, B9 etc.). Na korzyść aronii przemawia jednak przede wszystkim wysoka zawartość związków bioaktywnych, a zwłaszcza polifenoli. Wśród nich wymienia się antocyjany, proantocyjanidyny (procyjanidyny), flawonoidy (na przykład kwercetynę i rutynę) oraz kwasy fenolowe, w tym kwas chlorogenowy. Na pozytywne właściwości tego produktu zwróciło uwagę wielu naukowców. Tę kwestię poruszyły Małgorzata Białek, Jarosława Rutkowska oraz Ewelina Hallmann w artykule zatytułowanym „Aronia Czarnoowocowa (Aronia Melanocarpa) jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej”:

Owoce aronii mogą wpływać pozytywnie na różne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W badaniach in vitro polifenole wykazywały zdolność do ochrony i regeneracji komórek śródbłonka, a tym samym poprawy ich funkcjonowania [...] Zarówno w badaniach na zwierzętach, jak i z udziałem ludzi, wykazano korzystne oddziaływanie aronii w hiperlipidemii i hipercholesterolemii. U mężczyzn spożywających szklankę soku z aronii dziennie przez 6 tygodni znacząco zmniejszyła się zawartość cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL [...] we krwi, podczas gdy poziom cholesterolu HDL wzrósł – czytamy w opracowaniu.

Ponadto aronia może odegrać ważną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych, takich jak na przykład rak jelita grubego czy raka piersi. W dodatku te wyjątkowe owoce wykazują wysoki potencjał przeciwcukrzycowy. „Może [on – przyp. red.] wynikać ze zmniejszenia aktywności maltazy i sacharazy w śluzówce jelita cienkiego, ale niewykluczone są także inne mechanizmy, m.in.: stymulacja wychwytu glukozy, zwiększanie wydzielania insuliny oraz redukcja stresu oksydacyjnego” – podkreślają badaczki.

Jak wykorzystać aronię w kuchni?

Aronię można wykorzystać jako bazę różnych domowych przetworów, na przykład soków, dżemów, kompotów czy konfitur. To również świetny dodatek do deserów, owsianek i koktajli. Suszone owoce śmiało mogą wzbogacić rozmaite wypieki – nie tylko ciasta, ale też pieczywo. „Innym kierunkiem wykorzystania owoców aronii może być produkcja przetworów mięsnych z dodatkiem wysuszonych i sproszkowanych wytłoków pozostałych po produkcji soku z aronii” – zauważają ekspertki w artykule.

