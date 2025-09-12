Katarzyna Bosacka alarmuje: te popularne produkty mają rekordowo dużo soli. Masz je w diecie?

Choć sól jest dodatkiem, który poprawia smak wielu dań, należy spożywać ją z umiarem. Okazuje się jednak, że wiele gotowych produktów zawiera jej naprawdę dużo. Niestety, często nie zdajemy sobie z tego sprawy i nieświadomie szkodzimy swojemu zdrowiu. Warto więc czytać etykiety i starać się ograniczyć nadmiar soli w diecie.

Ile soli kryje się w popularnych produktach?

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, w opublikowanym nagraniu na Instagramie przyjrzała się temu, ile soli znajduje się w popularnych produktach. Zaprezentowała kilku „rekordzistów” w tej kwestii. Specjalistka zauważyła, że bardzo dużo soli jest między innymi w paluszkach. W 100 gramach tego produktu, przedstawionego przez ekspertkę, znajduje się aż 3,3 g soli.

Czyli wystarczy zjeść 100 gramów takich paluszków i mamy prawie załatwiony dzienny limit soli – powiedziała.

Z kolei w 100 g przykładowych precelków znajduje się 3,6 g soli, a w chipsach – 4,6 g soli. Bardzo dużo soli jest również w kabanosach – 3 g soli w 100 g produktu. Ekspertka zaznaczyła jednak, że są też takie kabanosy, które mają nawet 4 g soli. Wysoka zawartość soli dotyczy również suszonych wędlin. Osoby chorujące na nadciśnienie powinny też unikać wędzonych i słonych ryb. Przedstawione przez nią śledzie zawierały aż 5,4 g soli w 100 g, co odpowiada dziennemu limitowi zapotrzebowania na sól. Z kolei dorada zawiera 4 g soli w 100 g produktu, a więc również bardzo dużo.

Katarzyna Bosacka zauważyła też, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale najwięcej soli zawierają gotowe przyprawy. Na przykład suszone pomidory mają aż 6,1 g soli w 100 g. Niechlubnym rekordzistą, jeśli chodzi o sól, są wszelkiego rodzaju gotowe mieszanki przypraw. Przykładowy produkt przedstawiony przez ekspertkę zawierał aż 56,9 g soli na 100 g.

Według zaleceń nie powinniśmy jeść dziennie więcej niż 5 g soli, czyli płaską łyżeczkę od herbaty. Pamiętajmy też, że sól występuje naturalnie w produktach, np. w serach czy warzywach. W związku z tym bardzo łatwo jest ten dzienny limit przekroczyć – podsumowała.

Skutki nadmiaru soli w diecie

Sól, która jest powszechnie stosowanym dodatkiem do żywności, może być bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, jeżeli spożywamy jej za dużo.

Nadmierne spożycie soli prowadzi do nadciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko udarów mózgu oraz demencji, a także upośledza funkcje poznawcze. Duże spożycie soli zwiększa również ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, niewydolności serca, kamicy nerek, osteoporozy oraz nowotworów, głównie raka żołądka – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Doskonałą alternatywą dla niej są zioła i przyprawy, takie jak oregano, bazylia, tymianek, majeranek, czosnek czy pieprz. Koniecznie zobacz też 10 produktów, które zawierają najwięcej soli i staraj się ich unikać na co dzień.

Czytaj też:

Dietetyczka: te puszyste placuszki to hit. Zrobisz je w 15 minut, a znikną z talerzy jeszcze szybciejCzytaj też:

W Biedronce jest kefir, który bije jogurt na głowę. Ma 30 g białka i zero cukru