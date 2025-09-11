Dietetyczka: te puszyste placuszki to hit. Zrobisz je w 15 minut, a znikną z talerzy jeszcze szybciej

Śniadanie bywa najbardziej problematycznym posiłkiem w ciągu dnia. Z jednej strony zależy nam na tym, by było zdrowe i sycące, z drugiej – nie mamy zbyt wiele czasu na jego przygotowanie. W efekcie często sięgamy po kanapki, błyskawiczne płatki owsiane czy sklepowe przekąski, które zwykle nie sprzyjają utrzymaniu szczupłej sylwetki i dobrej kondycji. A przecież wcale nie trzeba iść na żywieniowe „kompromisy”. Placuszki, które dziś chciałabym ci zaproponować, są tego najlepszym dowodem. Mają wszystko, czego potrzeba, by stworzyć idealne śniadanie. Powstają z paru wartościowych i prostych składników. Nie wymagają wiele pracy. Co więcej, smakują tak dobrze, że trudno poprzestać na jednej porcji. Świetnie komponują się z poranną kawą, zaspokajają głód na długie godziny i dodają energii. Poleca je znana dietetyczka.

Z czego zrobić zdrowe placuszki na śniadanie?

Ten przepis znalazłam przypadkiem. Opublikowała go w swoich mediach społecznościowych dietetyczka Zuzanna Nowak. Cieszę się, że na niego trafiłam, bo od razu wiedziałam, co zrobię bliskim na śniadanie. Placuszki urzekły mnie prostotą oraz szybkością wykonania. Wymagają niewiele pracy, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Są tak dobre, że trudno się od nich oderwać. Swój wyjątkowy smak zawdzięczają sprawdzonemu połączeniu gruszek i cynamonu. Przywołany „duet” jest nie tylko pyszny, ale też pełen cennych właściwości. Dostarcza organizmowi antyoksydantów, które zwalczają wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia, wzmacniają układ odpornościowy i zmniejszają ryzyko wielu groźnych schorzeń, w tym chorób nowotworowych.

Co więcej, gruszki zawierają błonnik. To niezwykle cenny związek, który wspiera funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Obniża poziom „złego cholesterolu” i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Usprawnia też pracę przewodu pokarmowego. Poprawia stan mikroflory jelit i przyspiesza ich perystaltykę. Reguluje rytm wypróżnień i zapobiega dolegliwościom gastrycznym. W dodatku wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu ułatwia kontrolowanie masy ciała i liczby przyjmowanych kalorii.

Przepis: Placuszki z gruszką Sycą i wspaniale smakują. Świetnie sprawdzą się nie tylko jako propozycja śniadaniowa, ale również deser czy samodzielna przekąska. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 50 w każdej porcji Składniki 1 jajko

35 g mąki orkiszowej

pół łyżeczki proszku do pieczenia

100 g jogurtu greckiego

1 gruszka

szczypta cynamonu Opcjonalnie: pół łyżeczki erytrytolu

3-4 krople ekstraktu z wanilii Dodatkowo: 3 g oliwy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówGruszkę umyj, obierz i pokrój w plasterki. Usuń z niej gniazda nasienne. Robienie masy na placuszkiDo dużej miski wsyp suche składniki, dodaj do nich jajko, jogurt grecki i ekstrakt z wanilii. Wymieszaj całość rózgą. Masa powinna być gęsta, ale lejąca. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię. Plasterki gruszki obtocz w cieście i usmaż je na złoty kolor z obu stron (na małym „ogniu”, pod przykrywką).

Z czym podawać placuszki z gruszką?

Te placuszki doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami, na przykład posiekanymi orzechami, jogurtem naturalnym typu greckiego lub islandzkiego, sosami owocowymi czy wiórkami gorzkiej czekolady. Dietetyczka Zuzanna Nowak radzi, by podawać je z serkiem śmietankowym i kawałkami świeżej gruszki. Lekko słony smak nabiału – jak zauważa specjalistka – doskonale „podkręci” danie. Ja tym razem postawiłam jednak na klasyczny wariant, czyli cukier puder.

