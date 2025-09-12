Polacy zajadają się tymi jogurtami i sobie szkodzą. Dietetyk: płacicie głównie za cukier

Jogurt to szybka przekąska, ale też dobra alternatywa na lekkie śniadanie lub kolację – zwłaszcza gdy brakuje nam czasu na gotowanie. Wystarczy dodać garść owoców, płatki, orzechy lub warzywa i mamy gotowy, pełnowartościowy posiłek. To również idealne rozwiązanie, gdy nasza lodówka świeci pustkami. Trzeba jednak zwracać uwagę na skład jogurtu, który wybieramy.

To najgorszy jogurt zdaniem dietetyka

Dietetyk z „Centrum Respo” w opublikowanym nagraniu na YouTube podkreślił, że jednego jogurtu z pewnością powinniśmy unikać. Wyjaśnił, że chodzi o jogurt morelowy „Wyśmienity”, który można kupić w Biedronce, ale też w innych supermarketach.

Specjalista wyraźnie zaznaczył, że kupując ten produkt, płacimy „głównie za cukier”. W jego składzie znajduje się mleko, na drugim miejscu wspomniany już cukier – 13 g na 100 g produktu, a na trzecim miejscu morele, jednak stanowią one zaledwie 2 procent całego produktu. Dodatkowo w jogurcie znajdują się: skrobia modyfikowana i substancje zagęszczające. W skrócie: jest w nim dużo cukru i mało owoców – czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku zdrowych produktów.

Myślę, że już nie muszę mówić wam więcej, żeby ocenić, że ten skład jest słaby – podsumował dietetyk.

Dodatkowo ten jogurt ma dość dużo kalorii – aż 87 kcal na 100 gramów. Zawiera też naprawdę mało białka, bo tylko 2,5 g na 100 g jogurtu.

Skutki nadmiaru cukru w diecie

Zawartość 13 g cukru na 100 g produktu oznacza, że w małym kubeczku (150 g) znajduje się niemal 20 g cukru, czyli aż 4 łyżeczki. To blisko zalecanego przez WHO dziennego limitu cukrów dodanych dla osoby dorosłej.

Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, zgodnie z wytycznymi WHO, niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10 procent dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych. Przy diecie 2000 kcal jest to więc około 10 łyżeczek. Pamiętaj, że nadmiar cukru w diecie może prowadzić do różnych chorób, między innymi cukrzycy typu 2, otyłości, podwyższenia ciśnienia krwi, zaburzeń lipidowych, a także przyspieszać rozwój miażdżycy.

Zdrowsza alternatywa dla jogurtu owocowego

Zdrowszą alternatywą dla gotowych jogurtów owocowych jest samodzielne połączenie jogurtu naturalnego lub skyru ze świeżymi owocami. Pozwala to uniknąć zbędnych dodatków, takich jak cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, sztuczne aromaty czy barwniki, które często znajdują się w sklepowych produktach.

Jogurt naturalny i skyr są źródłem pełnowartościowego białka, wapnia i żywych kultur bakterii. Jeśli dodasz do nich świeże owoce, dostarczysz sobie również witamin i błonnika pokarmowego, który dobrze wpływa na pracę jelit, a także sprawia, że czujemy się syci na dłużej.

