Moja babcia zawsze dodaje to do ciasta na pierogi. Wychodzi cudownie mięciutkie. Sprawdź przepis

Pierogi to jedna z najbardziej lubianych potraw w naszym kraju. Są bardzo uniwersalne, ponieważ można je przygotować w wersji wytrawnej – z nadzieniem z kapusty i grzybów, mięsa czy ziemniaków – ale świetnie smakują też na słodko, np. z serem lub owocami. Co więcej, można je podać na różne sposoby: gotowane, smażone, z okrasą, śmietaną. Cały sekret idealnych pierogów tkwi jednak w cieście.

Błąd podczas robienia ciasta na pierogi

Babcia zawsze powtarza, że podczas robienia pierogów bardzo ważna jest temperatura wody, którą dodajesz do ciasta. Musi być gorąca, ponieważ taka woda „zaparza” mąkę. To z kolei sprawia, że gluten staje się bardziej elastyczny, a ciasto po ugotowaniu jest cudownie miękkie i delikatne.

To jednak nie wszystko. Jeśli użyjesz nieprawidłowych proporcji mąki i wody, twoje ciasto na pierogi wyjdzie twarde. Zbyt duża ilość mąki sprawi, że straci elastyczność i będzie trudne w obróbce. Pamiętaj też, że ważny jest rodzaj mąki, której używasz. Jeśli wybierzesz mąkę z wysoką zawartością glutenu (typ 650 lub 750), ciasto stanie się zbyt elastyczne, gumowate i też trudne do formowania. Do przygotowania pierogów najlepiej sprawdza się mąka pszenna typu 450–500. Dodatek mąki ziemniaczanej (około 20 procent całości) również może poprawić strukturę ciasta.

500 g mąki pszennej (np. typ 500)

½ łyżeczki soli

50 ml oleju roślinnego (np. rzepakowego lub innego o delikatnym smaku)

250 ml gorącej wody (przegotowanej) Sposób przygotowania Przesiewanie mąkiPrzesiej mąkę do dużej miski, żeby pozbyć się grudek i napowietrzyć ją lekko. Dodanie soli i olejuDo mąki dodaj sól i olej. Wymieszaj delikatnie, żeby składniki się połączyły. Wlanie gorącej wodyWlej gorącą (ale nie wrzącą) wodę – ok. 250 ml. Wyrabianie ciastaZacznij wyrabiać ciasto rękoma. Na początku możesz mieszać je łyżką, a gdy składniki się połączą – przejdź do ręcznego ugniatania aż do uzyskania gładkiej, elastycznej, lekko sprężystej kuli. Odpoczynek ciastaGdy ciasto będzie już jednolite, zawiń je w folię spożywczą (lub przykryj miskę) i odstaw na 30 minut.

O czym pamiętać, robiąc pierogi?

Przygotowując pierogi, musisz zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Nie wyrabiaj ciasta zbyt długo i intensywnie, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego rozwinięcia glutenu. Przez to ciasto stanie się twarde i mało elastyczne. Ważne jest również, aby nie było zbyt grubo rozwałkowane – takie pierogi będą znacznie mniej smaczne. Do ciasta dodaj tłuszcz (roztopione masło lub olej). Dzięki temu będzie ono łatwiejsze w obróbce.

Po wyrobieniu ciasto należy przykryć folią lub miską i odstawić na co najmniej 20-30 minut. Dzięki temu łatwiej je będzie rozwałkować. Jeśli ciasto wyjdzie zbyt suche, dodaj odrobinę wody. Śmiało możesz zrobić też zapas pierogów – można je mrozić zarówno surowe, jak i ugotowane. Jeśli zechcesz je zjeść, wystarczy wyjąć je z zamrażalnika i jeszcze zamrożone wrzucić bezpośrednio do wrzątku.

