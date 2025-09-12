Biedronka ścina cenę kawy prawie o połowę. Tanio kupisz też dobre zamienniki masła

W tym tygodniu Biedronka kusi wyjątkowo atrakcyjnymi promocjami na produkty, które wielu z nas kupuje regularnie. To świetny moment, by zaopatrzyć się w zapasy kawy oraz zamienników masła, ponieważ ich cena jest mocno obniżona. Warto pamiętać, że promocje w Biedronce dostępne są tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Jeśli jeszcze jej nie masz, założenie zajmuje tylko chwilę – a dzięki niej można regularnie korzystać z dodatkowych zniżek.

Tania kawa w Biedronce

W Biedronce kawa mielona Jacobs Kronung (250 g) jest przeceniona aż o 46 procent. Tak atrakcyjna oferta obowiązuje jednak tylko przy zakupie dwóch sztuk tego produktu. Wtedy, zamiast 25,99 zł, za drugie opakowanie zapłacisz jedynie 19,99 zł. Promocja obowiązuje do soboty (13 września). To świetny moment, żeby zrobić większe zapasy – zwłaszcza jeśli codziennie pijesz kawę. W takiej sytuacji możesz naprawdę sporo zaoszczędzić, więc warto skorzystać z okazji. Dobrą wiadomością jest też to, że nie obowiązują żadne limity – możesz wrzucić do koszyka tyle opakowań tego produktu, ile tylko zechcesz.

Pamiętaj, żeby kawę przechowywać w szczelnym i nieprzezroczystym pojemniku, z dala od źródła ciepła. Wtedy nie straci swojego aromatu. Wybierz więc suche i chłodne miejsce, na przykład szafkę kuchenną.

Tanie zamienniki masła

W Biedronce do soboty warto kupić także popularny zamiennik masła. Chodzi o tłuszcz do smarowania o nazwie „ProActiv” (różne rodzaje). Przy zakupie dwóch opakowań drugie będzie przecenione o 66 procent. Oznacza to, że zamiast 14,99 zł zapłacisz jedynie 9,99 zł za drugie opakowanie.

To jednak nie koniec świetnych promocji. Kupując dwa opakowania margaryny „Rama Classic”, za drugie zapłacisz tylko 5,99 zł zamiast 8,49 zł. Drugi produkt jest przeceniony o 58 procent. Obie oferty obowiązują również do najbliższej soboty. Koniecznie sprawdź też, co jest zdrowsze – masło czy margaryna.

Czytaj też:

Pij to codziennie i chudnij zdrowo. Ten tani napój masz pod ręką. Sprawdź!Czytaj też:

Polacy kochają te płatki owsiane. Dietetyk ostrzega: to najgorszy wybór dla zdrowia