Te chrupiące jarskie kotleciki z 3 składników zaskakują smakiem. Nawet mięsożercy proszą o dokładkę

Obiad bez mięsa dla ciebie nie istnieje? Gdy zrobisz te kotleciki, przekonasz się, że nawet jarskie danie może smakować genialnie i sycić lepiej niż klasyczne mielone. Wszystko to kwestia doboru odpowiednich składników. Tym razem sięgnęłam po sprawdzony zestaw, który zawsze mam w kuchni. „Ratuje” mnie w sytuacjach, gdy lodówka świeci pustkami, a ja chcę przygotować rodzinie pożywny oraz zdrowy posiłek. Ten prosty, wyborny i niezwykle wartościowy „duet” przekona do siebie nawet największego sceptyka i najbardziej wybrednego smakosza.

Te jarskie „mielone” pokochają nawet mięsożercy

Te jarskie kotlety robię nawet kilka razy w tygodniu. Moja rodzina złożona w większości z zagorzałych miłośników mięsa mogłaby je jeść na okrągło. Nigdy im się nie nudzą. I nawet domyślam się dlaczego – bo zawsze smakują nieco inaczej. Tak naprawdę można je przygotować na milion różnych sposobów. Wystarczy zmienić jeden prosty składnik, by nadać im zupełnie innego charakteru. I chyba właśnie to lubię w nich najbardziej. Uwielbiam eksperymentować w kuchni, a one dają mi duże pole do popisu, choć jednocześnie nie wymagają wiele pracy.

Wystarczy wymieszać „bazę”, czyli kaszę gryczaną, twaróg i jajko, z ulubionymi przyprawami, a z powstałej masy uformować kotleciki. Możesz przygotować je jak klasyczne mielone – obtoczyć w bułce tartej i usmażyć – albo zrobić je w bardziej dietetycznej wersji. Jeśli wolisz drugi z przywołanych wariantów, zrezygnuj z panierowania przysmaków, a patelnię zamień na piekarnik rozgrzany do temperatury 180 stopni. Po około 20-25 minutach pieczenia powinny być gotowe. Wyjmij je, gdy się zrumienią.

Przepis: Kotlety gryczane z twarogiem Te jarskie przysmaki świetnie smakują, sycą i nie nastręczają trudności w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 202 w każdej porcji Składniki 20 dag półtłustego twarogu

20 dag kaszy gryczanej niepalonej

1 jajko

ulubione przyprawy (na przykład kmin rzymski, sól, pieprz, czarnuszka, garam masala, sezam, słodka papryka, chili etc.) Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotuj kaszę zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Rozgnieć twaróg widelcem. Łączenie składnikówDo twarogu dodaj ugotowaną kaszę, jajko i przyprawy. Całość dokładnie wymieszaj, najlepiej dłonią lub widelcem, aż masa będzie jednolita. Uformuj kotlety. Panierowanie i smażenie kotletówKażdego gryczanego kotleta obtocz w bułce tartej. Smaż na rozgrzanej patelni po kilka minut z każdej strony (do zrumienienia). Podawanie kotletówPodawaj kotlety z ulubionym sosem i surówką na bazie sezonowych warzyw.

Dlaczego warto jeść kotlety z kaszy gryczanej?

Kotlety z kaszy gryczanej i twarogu są smaczne, szybkie i bardzo zdrowe. Obfitują w wiele wartości odżywczych. Główne składniki dostarczają sporych ilości białka i błonnika. Dzięki temu danie doskonale syci i sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. Hamuje bowiem nadmierny apetyt i ułatwia kontrolowanie masy ciała. Usprawnia też trawienie i przyspiesza spalanie kalorii. W dodatku wzmacnia barierę jelitową, zmniejszając ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób. Reguluje też rytm wypróżnień, zapobiegając zaparciom.

Warto też zauważyć, że kasza gryczana jest skarbnicą cennych mikroelementów. Zawiera między innymi magnez, cynk, potas, żelazo czy mangan. W składzie tego produktu znajdziemy też witaminy z grupy B. Włączenie go do jadłospisu wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i pomaga w redukcji ciśnienia tętniczego krwi.

