Herbata Lipton za złotówkę i mleko „za grosze”? Dostaniesz je w Biedronce, ale tylko przez 3 dni

W czasach, gdy ceny żywności wciąż rosną, każda szansa na tańsze zakupy staje się niemal świętem, a każda promocja przyciąga klientów niczym magnes. W tym tygodniu Biedronka postanowiła obniżyć ceny dwóch popularnych produktów spożywczych, które goszczą na polskich stołach niemal codziennie i stanowią nieodłączny element wielu różnych posiłków. Teraz możesz kupić herbatę i mleko po symbolicznych cenach. Sprawdź szczegóły.

Jak zdobyć herbatę za złotówkę w Biedronce?

Biedronka mocno przeceniła niektóre herbaty marki Lipton. Oferta dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych w dużych opakowaniach mieszczących 92 torebki. Zasady akcji są proste. Jeśli włożysz do koszyka dwie paczki herbaty, jedną z nich otrzymasz za złotówkę. Możesz je dowolnie mieszać, tworząc różnego rodzaju zestawy, ale pamiętaj o jednej ważnej kwestii – rabat dotyczyć będzie tańszego spośród wybranych towarów.

Nie zapominaj też, że ta promocja jest skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka. By z niej skorzystać, trzeba posiadać specjalną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Na szczęście ich zdobycie nie wymaga uiszczania żadnych opłat i nie nastręczy żadnych trudności. Kartę możesz odebrać przy kasie w każdym sklepie sieci, a oprogramowanie ściągnąć z internetu i zainstalować na swoim urządzeniu.

Tanie mleko w Biedronce – warunki oferty

Biedronka przygotowała dla członków programu lojalnościowego jeszcze jedną atrakcyjną ofertę. Tym razem promocja dotyczy nabiału. Sieć mocno obniżyła cenę mleka UHT 3,2% marki Mleczna Dolina. Możesz je nabyć 50 procent taniej niż zwykle, czyli za złotówkę i 85 groszy. Obniżka zacznie obowiązywać jednak dopiero przy zakupie co najmniej sześciu sztuk produktu. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę kartonów, za każdy z nich zapłacisz pełną cenę, a dokładniej mówiąc 3 złote i 69 groszy.

Tanie zakupy, ale z limitami

Opisane wyżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w poniedziałek, a kończą w środę. Na zakupy masz więc 3 dni (15-17 września 2025). W obu przypadkach sieć nałożyła na klientów limity dzienne. Nie możesz kupić więcej niż 12 litrów mleka i 4 opakowania herbaty (w tym dwa za złotówkę) na jedno konto Moja Biedronka.

