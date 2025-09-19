Niezawodny trik mojej babuni na gorzkie grzyby. Uratuje każdą potrawę. Sprawdź!

Suszone grzyby to w wielu domach obowiązkowy element, bez którego trudno obejść się jesienią i zimą. Mają cudownie intensywny smak oraz zapach i są ważnym dodatkiem do wielu potraw. Dodajemy je do zupy grzybowej, pieczonej kapusty czy wigilijnego barszczu. Zdarza się jednak, że są gorzkie, a przez to psują smak całego dania.

Co zamaskuje gorycz grzybów?

Goryczka w suszonych grzybach może wynikać z kilku czynników. Jednym z nich jest zbyt długie lub intensywne suszenie, na przykład za wysoka temperatura w piekarniku. Może też być skutkiem użycia starszych, przerośniętych egzemplarzy grzybów, a czasem – ich niewłaściwego przechowywania, na przykład w wilgotnym miejscu.

Częstym problemem jest wyczuwalny gorzkawy smak (który może pojawić się także w przypadku grzybów jadalnych). W prosty sposób można temu jednak zapobiec. Ja zawsze korzystam z patentu mojej ukochanej babuni. Należy dodać do pokrojonych grzybów słodką, lekko podsmażoną cebulę. Uważaj jednak, żeby się nie przypaliła, ponieważ to zepsuje smak całej potrawy. Jej delikatna słodycz zrównoważy goryczkę grzybów.

Oprócz cebuli dobrze sprawdzą się też inne słodkie warzywa, takie jak marchew czy pietruszka. Można również dodać odrobinę cukru lub miodu. Gorycz maskują też zioła, takie jak majeranek, cząber czy tymianek, więc możesz postawić również na ten sposób i dorzucić je do potrawy.

Inne patenty na goryczkę w grzybach

Najprostszym sposobem jest obgotowanie suszonych grzybów przez 5–10 minut. Następnie należy odlać całą wodę – to właśnie w niej zostaje goryczka. Dopiero po tym zabiegu grzyby można gotować dalej w nowej wodzie lub dusić. Jednym ze sposobów, które usuwają z grzybów nieprzyjemny, gorzki smak, jest wymoczenie ich w mleku. Można je zastąpić także maślanką lub kefirem. Grzyby można również wymoczyć w wodzie z dodatkiem kilku liści laurowych i ćwiartek cebuli.

Pamiętaj jednak, że intensywna goryczka może być też oznaką grzyba niejadalnego (np. goryczak żółciowy wygląda jak prawdziwek, ale jest niejadalny ze względu na swój intensywnie gorzki smak). Niektóre grzyby jadalne mogą mieć lekko gorzki posmak, na przykład z powodu niewłaściwego suszenia, ale zbyt intensywna goryczka może też sugerować trujący gatunek. Dlatego musisz mieć stuprocentową pewność, jakie grzyby zbierasz.

Czytaj też:

Chcesz schudnąć, ale kochasz słodycze? Dietetyczka wskazuje 10 batonów o małej liczbie kaloriiCzytaj też:

Masz ten olej w kuchni, ale go nie doceniasz. Dietetyk wyjaśnia, dlaczego warto po niego sięgać