Nie daj się nabrać! Dietetyk rozprawia się z popularnym mitem o płatkach owsianych

Płatki owsiane to bardzo popularny wybór na śniadanie. Rozgrzewająca i sycąca owsianka idealnie sprawdza się na chłodniejsze poranki. Cenimy je za ich uniwersalność, ale też wartości odżywcze. Często jednak można spotkać się ze stwierdzeniem, że lepiej nie wybierać płatków owsianych błyskawicznych, ponieważ są wysokoprzetworzone. Dietetyk Damian Parol przyjrzał się temu tematowi w opublikowanym nagraniu.

Czy płatki owsiane błyskawiczne są niezdrowe?

Dostępne są trzy rodzaje płatków owsianych: zwykłe, górskie i błyskawiczne. Dietetyk Damian Parol zauważył w opublikowanym wpisie, że płatki owsiane błyskawiczne wcale nie są niezdrowe, choć zazwyczaj są tak postrzegane. Indeks glikemiczny płatków owsianych błyskawicznych będzie o około 10–20 punktów wyższy niż w przypadku płatków owsianych górskich czy zwykłych.

Nie jest to wartość bez znaczenia, ale istotna będzie raczej dla osób z zaburzeniami glikemii. Ponadto można to zrównoważyć dodatkami: jogurtem, innymi źródłami białka, orzechami, nasionami czy owocami – powiedział.

Ekspert podsumował, że trudno jest jednoznacznie określić płatki owsiane błyskawiczne jako niezdrowe lub jako produkt wysokoprzetworzony. Jednak sam bardziej poleca płatki owsiane górskie lub zwykłe. Specjalista zauważył, że według niektórych źródeł to górskie są najzdrowsze i najmniej przetworzone.

Ale to nieprawda – najmniej przetworzone są płatki owsiane zwykłe. Różnica między nimi polega na tym, że płatki owsiane górskie są nie tylko rozgniatane, ale też krojone. W praktyce ma to minimalne – jeśli jakiekolwiek – znaczenie dla wartości odżywczej – wyjaśnił ekspert.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to jeden z najzdrowszych produktów, jaki możemy wprowadzić do swojej diety. Są bogate w błonnik pokarmowy, który świetnie działa na jelita, a dodatkowo sprawia, że dłużej czujemy się syci. Obniżają też poziom cholesterolu we krwi i regulują poziom cukru. Płatki owsiane zawierają również antyoksydanty oraz witaminy z grupy B. Są bogate w magnez, żelazo, wapń i cynk. To także źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E i K. Ich spożywanie ma działanie przeciwzapalne. Zawierają antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Z płatków owsianych możesz zrobić klasyczną owsiankę, ale to nie wszystko. Idealnie sprawdzą się też jako dodatek do smoothie, omleta czy domowego pieczywa. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie ciasteczek owsianych.

