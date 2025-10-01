To zioło zwykle ląduje tylko w zupie. Ma jednak moc, o której mało kto wie

Zioła to nieodłączny element wielu potraw, ponieważ nadają im wspaniałego smaku i aromatu. Doskonale pasują do zup, dań mięsnych, ryb, ale też różnego rodzaju sosów. Wielu z nas nie wyobraża sobie gotowania bez tymianku, bazylii, oregano czy natki pietruszki. Często jednak zapominamy o innych „darach natury”. Doskonałym przykładem jest koperek.

Dlaczego warto jeść koperek?

Koperek to nie tylko smaczne zioło, ale też bardzo zdrowe. Zawiera sporo witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy. Jest to ważne szczególnie teraz, gdy zaczęła się jesień, a więc okres przeziębień. Pomaga w walce z infekcjami, ale jest też silnym przeciwutleniaczem, a więc chroni komórki przed uszkodzeniami. Zioło to zawiera również witaminę A, która korzystnie działa na wzrok oraz foliany – ważne dla produkcji czerwonych krwinek oraz dla kobiet w ciąży, ponieważ wspomagają prawidłowy rozwój płodu. Jest też bogate w witaminy z grupy B, które pozytywnie wpływają na pracę układu nerwowego. Koperek zawiera również minerały, takie jak żelazo, wapń, potas, mangan.

Dzięki obecności olejków eterycznych, m.in. dilleonu i karwonu, koper łagodzi problemy trawienne – bóle brzucha, wzdęcia czy niestrawność – oraz działa przeciwskurczowo na jelita. Napar z kopru ogrodowego od dawna stosuje się na kolki u niemowląt i wzdęcia u dzieci. Zioło to bywa także pomocne przy łagodzeniu kaszlu i wspiera naturalne oczyszczanie organizmu.

Jak można wykorzystać koperek w kuchni?

Koperek świetnie sprawdza się jako dodatek do zup, a niekiedy wręcz jest najważniejszym składnikiem, tak jak w przypadku zupy koperkowej. Można nim też posypać ugotowane ziemniaki – dla wielu osób to obowiązkowy element tradycyjnego obiadu. Dobrze nadaje się też do sałatek, dodając im wyrazistości. Koperek pasuje również do dań rybnych oraz sosów na bazie jogurtu lub śmietany. Najlepiej jest go dodawać pod koniec gotowania, by zachować jego intensywny aromat.

Jak przechowywać koperek?

Świeży koperek najlepiej jest przechowywać w lodówce, lekko owinięty wilgotnym ręcznikiem papierowym i włożony do plastikowego lub szklanego opakowania. W ten sposób będzie odpowiedni do spożycia nawet przez tydzień. Możesz włożyć go też do szklanki z wodą (łodygami w dół). W ten sposób roślina jest nawadniana i dłużej się nie psuje.

Z kolei suszony koperek najlepiej przechowywać w szczelnie zamykanym słoiczku, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. To pozwoli zachować jego aromat na długi czas.

