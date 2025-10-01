Bez kawy nie wyobrażasz sobie dnia? W Dino teraz kupisz zapasy dużo taniej

Kawę pije większość Polaków, jednak na przestrzeni ostatnich lat jej ceny mocno wzrosły. Warto zatem kupować ten produkt podczas różnego rodzaju promocji, które oferują duże supermarkety. W ten sposób można naprawdę sporo zaoszczędzić — zwłaszcza jeśli pijemy duże ilości tego napoju. Teraz w Dino jest świetna oferta zarówno na kawy sypane, jak i rozpuszczalne. Sprawdź, jakie produkty warto kupić w dniach od 1 do 7 października 2025 roku.

Tania kawa w Dino

Za kawę mieloną Eduscho Family zapłacisz jedynie 24,99 zł — warunkiem tak niskiej ceny z opakowanie jest jednak zakup dwóch sztuk. Kupując jedną paczkę, zapłacisz cenę regularną, czyli 29,99 zł. Z kolei kawa rozpuszczalna Mocca Fix Gold Woseba przy zakupie dwóch opakowań będzie kosztować 18,39 zł za sztukę zamiast 20,99 zł. Taki sam warunek musisz spełnić, żeby taniej kupić kawę Inka zbożowa (mleczna) — zamiast 9,99 zł zapłacisz 8,99 zł.

Kawa ziarnista Jacobs Crema przy zakupie dwóch sztuk będzie kosztować 68,99 zł za opakowanie zamiast 76,99 zł. Kupując dwie kawy mielone Crema El Gusto Lavazza, również zaoszczędzisz, ponieważ jedna paczka kosztuje wtedy 22,49 zł zamiast 24,99 zł. Opłaca się także zapakować do koszyka kawę ziarnistą Ti Meriti Crema e Aroma Woseba — przy zakupie dwóch paczek zapłacisz 57,79 zł za jedną. Cena regularna to 67,99 zł.

Jak należy przechowywać kawę?

Kawę najlepiej przechowywać w szczelnym pojemniku. Ważne jest też, żeby nie był on przezroczysty. Powinien znajdować się z dala od światła, wilgoci i źródeł ciepła. Najlepszym miejscem będzie więc spiżarnia lub szafka kuchenna (ale nie ta blisko kuchenki).

Lepiej nie trzymać kawy w lodówce, ponieważ zmiany temperatury i wilgoć nie wpływają dobrze na jej jakość. Jeśli kupujesz kawę w ziarnach, najlepiej zmiel ją bezpośrednio przed parzeniem — wtedy będzie najsmaczniejsza. Jeżeli będziesz stosować się do tych kilku prostych zasad, dłużej będziesz mógł cieszyć się cudownym aromatem kawy.

