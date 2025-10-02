Walczysz z insulinoopornością? Dietetyczka radzi: zamiast masła wybierz te produkty w Biedronce

Osoby, które cierpią na insulinooporność, powinny ograniczyć spożywanie masła, ponieważ jest ono źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, które mogą pogarszać wrażliwość na insulinę. Dokonując codziennych wyborów żywieniowych, tacy pacjenci często jednak mają problem z tym, jak urozmaicić swoją dietę, żeby była nie tylko zdrowa, ale też smaczna. Z pomocą przychodzi specjalistka od zdrowego odżywiania – dietetyczka Zuzanna Nowak, która opublikowała na YouTube nagranie właśnie na ten temat.

Czym zastąpić masło przy insulinooporności?

Masz insulinooporność i smarujesz pieczywo masłem? Dietetyczka w opublikowanym nagraniu zwraca uwagę na to, że jest to bardzo zły wybór. Zamiast tego ekspertka poleca na przykład guacamole, ponieważ zawiera dużo witaminy E, jest też źródłem potasu i błonnika. W Biedronce zapakuj do koszyka guacamole marki „Vital”. Warto jednak pamiętać, że nawet zdrowe zamienniki masła mogą być kaloryczne. Dlatego ważne jest nie tylko to, co wybieramy, ale również ile. Produkty takie jak guacamole czy pesto są dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, jednak spożywane w nadmiarze mogą utrudniać redukcję masy ciała, co również jest istotne w insulinooporności.

Masło możesz zastąpić również serkiem śmietankowym. Dietetyczka poleca na przykład serek „Łaciaty”, który dostaniesz w Biedronce. Produkt ten ma mniej kalorii niż masło. Dobrą opcją jest również hummus, który jest źródłem białka roślinnego. W Biedronce wybierz ten marki „Go Vege”. Ostatnią opcją, po którą też warto sięgnąć, jest pesto, czyli źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Ale uwaga, może mieć prawie tyle samo kcal co masło – ostrzega ekspertka.

W Biedronce możesz sięgnąć na przykład po świeże pesto z bazylią marki „Rana”. Możesz przygotować je też samodzielnie w domu. Jeśli masz ochotę nieco poeksperymentować, zrób pyszne pesto z natki pietruszki.

O czym pamiętać przy insulinooporności?

Kluczowe w diecie osób z insulinoopornością jest świadome komponowanie posiłków – tak, by stabilizowały poziom glukozy we krwi i poprawiały wrażliwość tkanek na insulinę. Ważne jest, by w sposób odpowiedni wybierać tłuszcze w swojej diecie.

Zalecane są przede wszystkim oleje roślinne (olej rzepakowy, oliwa z oliwek), orzechy, nasiona, pestki, awokado, czyli produkty bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe o działaniu przeciwzapalnym. Produkty będące źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, np. tłuste mięso, pełnotłusty nabiał, masło, powinny być w insulinooporności ograniczane – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Nasycone kwasy tłuszczowe sprzyjają odkładaniu się tłuszczu trzewnego oraz nasilają stan zapalny w organizmie, co dodatkowo obniża wrażliwość komórek na insulinę. Dlatego ich ograniczenie jest szczególnie ważne w diecie osób z insulinoopornością.

To jednak nie wszystko. Ważne jest, by posiłki spożywać regularnie, co 3–4 godziny, a ostatni zjeść najpóźniej 2–3 godziny przed snem. Należy też unikać podjadania między nimi. Trzeba wybierać węglowodany złożone o niskim indeksie glikemicznym. Uważaj też na produkty wysokoprzetworzone i ukryty w nich cukier. Sięgaj za to po pełnoziarniste produkty zbożowe. Zobacz też, co jeszcze jeść przy insulinooporności.

