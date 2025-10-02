W Lidlu rekordowo tanie mleko, jajka i olej. Tak niskie ceny tylko do 4 października, zrób zapas, zanim znikną

Jeśli chcesz zaoszczędzić na codziennych zakupach spożywczych, musisz je wcześniej odpowiednio zaplanować. Robiąc zapas podstawowych artykułów na różnego rodzaju promocjach, wydasz znacznie mniej. Przejrzałam najnowszą gazetkę Lidla i w ciągu najbliższych dni naprawdę warto wybrać się właśnie tam na zakupy.

Tanie jajka i mleko w Lidlu

Świeże jajka ściółkowe (wielkość M lub L, klasa A) dostaniesz o 25 procent taniej niż normalnie. Warunkiem jest jednak zakup dwóch opakowań. Obowiązuje limit 8 opakowań na jedną aplikację. Dobrym pomysłem jest także zakup mleka UHT 3,2% marki „Mlekovita”, „MU!”, „Mlekopol Mazurski Smak”. Przy zakupie sześciu kartonów za każdy z nich będziesz musiał zapłacić tylko 1 zł 49 gr zamiast 3 zł 99 gr. Limit to 12 opakowań na kupon. Pamiętaj, że takie mleko, dopóki nie jest otwarte, można przechowywać przez wiele miesięcy i wcale nie musi wtedy stać w lodówce. Powyższe promocje obowiązują od 2 do 4 października.

Co jeszcze warto kupić?

W naprawdę dobrej cenie dostaniesz też mięso – łopatkę wieprzową marki „Rzeźnik”. Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji kupisz je o 52 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że będziesz musiał zapłacić tylko 7 zł 99 gr zamiast 16 zł 99 gr.

Opłaca się także kupić olej rzepakowy marki „Kujawski”. Przy zakupie dwóch butelek dostaniesz go aż o 54 procent taniej. Zamiast 10 zł 89 gr zapłacisz jedynie 4 zł 99 gr. Obowiązuje limit czterech opakowań na kupon. Wszyscy miłośnicy żółtego sera powinni do koszyka zapakować ten marki „Pilos” – konkretnie chodzi o ser gouda XXL. Kilogram tego sera będzie można kupić aż o połowę taniej. Cena przed obniżką to 29 zł 99 gr, natomiast w ramach tej specjalnej oferty kosztuje tylko 14 zł 99 gr. Limit to 3 kg na paragon. Z kolei mąka pszenna z „Kuchni Lidla” typ 450 w ramach specjalnej oferty kosztuje 1 zł zamiast 1 zł 89 gr. Te promocje również trwają do 4 października.

