Wszyscy wyrzucają te liście, a ja miksuję je z prostymi składnikami. Mam tani obiad w kilka minut

Zielony sos do makaronu to pesto. Włosi robią je na bazie listków bazylii i orzeszków piniowych. Można też użyć natki pietruszki, czosnku niedźwiedziego, rukoli lub jarmużu. Ja jednak chciałabym wam dziś polecić inny niedoceniany składnik. Wiele osób traktuje go niczym zwykły odpad, nie zdając sobie sprawy, że dopuszcza się wielkiego marnotrawstwa. Od dziś radzę, żeby nie wyrzucać do kosza natki marchewki. To bowiem istna skarbnica wartości odżywczych, którą można przerobić na pyszne pesto.

Jak zrobić pesto z natki marchewki?

Pesto z liści młodej marchwi to pyszny, zdrowy sos, który można zrobić w ekspresowym tempie. Wystarczy zblendować nać z kilkoma innymi składnikami, a na koniec całość doprawić. Trudno o prostszy i mniej pracochłonny przepis na dodatek do makaronu.

Przepis: Pesto z natki marchewki To świetny dodatek do makaronu, pieczywa, a także zup. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 12 Składniki nać z 5 młodych marchewek

2 ząbki czosnku

30 g prażonych nasion słonecznika

100-120 ml oliwy

sól do smaku

pieprz do smaku

sok z 1/3 cytryny

30 g parmigiano reggiano (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówDokładnie umyjcie nać i pokrójcie ją na mniejsze części. To też dobry moment, by zetrzeć ser na tarce (jeśli planujecie dodać ten składnik). Łączenie składnikówZblendujcie nać z pozostałymi składnikami. Na koniec doprawcie sos solą i pieprzem.

Wskazówka: Do pesto możecie dodać również inne składniki, na przykład pestki słonecznika, nasiona chia, orzechy włoskie, orzeszki piniowe, ser itp.

Rada: Najlepiej trzymać pesto w lodówce, w szczelnie zamkniętym słoiczku. Optymalny czas przechowywania to 2-3 dni. Warto robić mniejsze porcje i zużywać je na bieżąco.

Jakie właściwości mają liście młodej marchwi?

Natka marchwi zawiera wiele cennych mikroelementów, między innymi witaminę A, C i K, a także wapń, potas oraz magnez. Dzięki temu wzmacnia układ odpornościowy, wpływa pozytywnie na wzrok i układ krążenia. Pomaga w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi. Reguluje też ciśnienie. Poza tym ułatwia proces oczyszczania organizmu z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. W medycynie ludowej natka marchwi jest wykorzystywana jako środek odkażający.

Jak wykorzystać pesto z natki marchwi?

Pesto z powodzeniem możecie dodać do ugotowanego makaronu. Dzięki temu w kilka minut będziecie mieć pyszny obiad dla całej rodziny. Sos jest również świetnym uzupełnieniem kanapek, wytrawnych naleśników, a nawet zup. Ma ciekawy, orzeźwiający, lekko gorzki smak. Jeśli chcecie pozbyć się tej goryczki, możecie lekko podgotować liście marchwi. Warto po ugotowaniu przełożyć liście na kilka sekund do miski wypełnionej wodą i kostkami lodu. Ten prosty zabieg sprawi, że zachowają intensywny zielony kolor.

