Dietetycy wskazali najlepszy jogurt z Biedronki. Ma dwa składniki i bije inne na głowę

Jogurty naturalne wyróżniają się krótkim i prostym składem pozbawionym konserwantów, barwników czy wzmacniaczy smaku. Nie oznacza to jednak, że każdy produkt tego typu dostępny w sklepie ma takie same wartości odżywcze. Jedne są znacznie lepsze od innych. Zobacz, co warto wybrać podczas zakupów w Biedronce.

Jaki jogurt naturalny warto kupić w Biedronce?

Zdaniem ekspertów – Karmeny Łasickiej oraz doktora Bartka Kulczyńskiego – świetnym wyborem jest jogurt naturalny gęsty marki Bakoma o zawartości 2,8 procent tłuszczu. Zawiera tylko dwa składniki: mleko oraz żywe kultury bakterii. Co więcej, na etykiecie znajdziemy nazwy poszczególnych szczepów wykorzystanych w procesie produkcji nabiału:

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,

Streptococcus thermophilus,

L. acidophilus LA5,

Bifidobacterium lactis BB12.

Obecność tych informacji przemawia na korzyść opisywanego produktu. Podobnie jak brak zagęszczaczy w składzie (mleka w proszku, śmietanki, mleka zagęszczonego czy białek mleka). Choć te dodatki nie zagrażają zdrowiu, uznaje się je za zbędne, a ich obecność obniża jakość wyrobu.

Wartość odżywcza polecanego jogurtu również prezentuje się bardzo dobrze. Porcja 100 g dostarcza 56 kcal i 3,3 g białka. Zawiera także 175 mg wapnia, co stanowi 22% dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka.

O czym pamiętać, kupując jogurt naturalny?

Uważne czytanie etykiet nabywanych towarów to podstawa. „Należy również pamiętać o tym, że produkty jednego producenta mogą się między sobą różnić. Dotyczy to między innymi jogurtów marki Tesco. Jogurt w małym kubeczku o gramaturze 190 g charakteryzuje się dobrym składem. Z kolei ten w większym kubeczku o gramaturze 400 g i grecki zawierają już dodatkowo białka mleka” – podkreśla dietetyczka Karmena Łasicka w jednym z wpisów na swoim blogu.

Jogurty naturalne to produkt znajdujący uniwersalne zastosowanie w kuchni. Mogą stanowić bazę słodkich deserów, jak i być dodawane do wytrawnych potraw w celu ich zabielenia. Sprawdzają się również jako bazy do sosów na zimno – dodaje ekspertka.

