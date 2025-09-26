W Biedronce cukier i mleko kupisz za grosze. Sprawdź, jaki produkt dostaniesz 90% taniej

Zakupy podczas różnego rodzaju promocji w supermarketach pozwalają znacznie obniżyć codzienne wydatki. Takie świetne oferty dotyczą większości artykułów spożywczych, które muszą znaleźć się w naszej kuchni. Można naprawdę sporo zaoszczędzić, zwłaszcza na produktach, których zużywamy dużo, takich jak cukier czy mleko. To właśnie je warto kupić teraz w Biedronce.

Tani cukier i mleko w Biedronce

Cukier wykorzystujemy nie tylko do słodzenia kawy czy herbaty, ale też do przygotowywania wypieków, deserów i przetworów. Ten produkt znajduje się więc w niemal każdym polskim domu. Teraz dostaniesz go w Biedronce w ramach oferty „5 plus 5”. Oznacza to, że kupując pięć opakowań cukru, kolejne pięć dostaniesz za darmo. Ta promocja dotyczy marek: Polski Cukier, Diamant i Królewski. Obowiązuje jednak limit 10 kilogramów na kartę Moja Biedronka. Za każdą z 10 sztuk będziesz musiał zapłacić jedynie 1 zł 45 gr.

Będąc na zakupach w Biedronce, warto kupić także mleko UHT 3,2% Wypasione marki „Mlekovita”. Przy zakupie 6 sztuk obowiązuje bardzo atrakcyjna cena – jedynie 1 zł 99 gr za karton tego mleka. Cena regularna to 4 zł 49 gr. Limit dzienny wynosi 12 sztuk.

Co jeszcze warto kupić w Biedronce?

Choć lato już się skończyło, to wcale nie oznacza, że nie powinniśmy jeść lodów. Teraz w Biedronce dostaniesz je w świetnej cenie. Konkretnie chodzi o lody familijne Carte D'Or (825–1000 ml). Drugi produkt kupisz 90 procent taniej. Oznacza to, że każda z dwóch sztuk będzie kosztować jedynie 13 zł 99 gr zamiast 25 zł 49 gr. Wszystkie smaki lodów można ze sobą dowolnie mieszać. Powyższe promocje trwają do soboty (27 września).

Pamiętaj, że jeśli lody się roztopią, nie wolno ich ponownie zamrażać, ponieważ może to prowadzić do rozwoju bakterii. Spożycie takich lodów może być więc niebezpieczne dla zdrowia.

