Najlepszy bigos jadłam w górskiej karczmie. Smakuje wybitnie, a sekret tkwi w jednym dodatku

Bigos jest klasyczną polską potrawą, która od wielu lat gości na naszych stołach. To aromatyczne danie jest idealne na chłodne dni. Cudownie rozgrzewa i jest bardzo sycące, a to właśnie tego teraz potrzebujemy najbardziej. Długie duszenie pozwala składnikom połączyć się w harmonijną całość, a przyprawy są idealnym dopełnieniem.

Podczas wyjazdu w góry trafiłam do przytulnej, góralskiej karczmy. Już przy wejściu oczarował mnie zapach pysznych polskich potraw. Postanowiłam spróbować bigosu. Okazał się nieziemsko smaczny. W tak wyśmienitej wersji nie jadłam go jeszcze nigdy. Zachwycona nie mogłam powstrzymać ciekawości, więc poprosiłam właścicieli o przepis. Oni chętnie go zdradzili, a ja postanowiłam przygotować w domu bigos według tej receptury. Smakował niemal tak dobrze, jak ten w góralskiej karczmie. Wszyscy domownicy poprosili o dokładkę.

Przepis: Bigos Ten bigos smakuje naprawdę obłędnie, musisz go spróbować! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 godz. 30 min. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 580 w każdej porcji Składniki 2 kg kapusty kiszonej

2 kg kapusty świeżej

300 g wołowiny

300 g wieprzowiny

1,2 kg kiełbasy wiejskiej

0,5 kg wędzonego boczku

5 suszonych grzybów leśnych

5–6 sztuk śliwek wędzonych

ziele angielskie (kilka kulek)

liście laurowe

pieprz czarny ziarnisty

5 sztuk owoców jałowca

łyżeczka majeranku

3 cebule

2 łyżki koncentratu pomidorowego

sól i pieprz do smaku

pół szklanki czerwonego wina do podlewania Sposób przygotowania Moczenie grzybówSuszone grzyby namaczamy w wodzie przez 2 godziny. Przygotowanie kapustyKapustę świeżą drobno siekamy, zalewamy wodą i gotujemy przez ok. 15 minut, następnie odcedzamy. Kapustę kiszoną lekko odciskamy z nadmiaru soku, kroimy i dodajemy do świeżej kapusty. Dodanie pozostałych składnikówNamoczone grzyby kroimy, wraz z wodą, w której się moczyły, wlewamy je do garnka z kapustą. Dodajemy również ziele angielskie, liście laurowe, pieprz ziarnisty i owoce jałowca oraz śliwki wędzone. Całość gotujemy na małym ogniu. Mięso kroimy w kostkę i smażymy na patelni. Następnie przekładamy je do garnka z kapustą. Kiełbasę i boczek również kroimy, podsmażamy z pokrojoną cebulą, a potem dodajemy do garnka. Dodajemy koncentrat pomidorowy, rozrobiony w szklance wody, mieszamy wszystko. Duszenie bigosuDusimy bigos na małym ogniu przez około 2 godziny. W trakcie duszenia podlewamy czerwonym winem i doprawiamy solą oraz pieprzem według smaku.

Okazało się, że szczególnym dodatkiem do bigosu jest jałowiec. To właśnie dzięki niemu smakował on tak znakomicie. Wystarczy kilka ziarenek, by potrawa zyskała lekko żywiczny smak, który nadaje cudownej głębi. Ta korzenno-żywiczna przyprawa o słodko-gorzkiej nucie idealnie sprawdza się w ciężkich daniach, w tym właśnie w bigosie.

Co jeszcze można dodać do bigosu?

Popularnym dodatkiem do bigosu są suszone grzyby, które nadają mu wspaniałego aromatu. Niektórzy dodają też suszone śliwki lub jabłka, dzięki czemu całość nabiera delikatnej słodyczy. Bigos warto doprawić przyprawami takimi jak liść laurowy czy ziele angielskie. Dobrze sprawdzi się też kminek czy gałka muszkatołowa. W ten sposób uzyskasz charakterystyczny dla tej potrawy aromat.

Ciekawym dodatkiem są też warzywa, takie jak marchew, cebula czy papryka. Warto eksperymentować, by stworzyć ulubioną wersję bigosu. Do nietypowych dodatków należą gruszki, które będą interesującym uzupełnieniem całości. Warto dodać także trochę czerwonego wina, ponieważ podkreśli smak mięsa. Jeśli kapusta nie jest wystarczająco kwaśna, to na koniec możesz dodać odrobinę soku z kapusty kiszonej.

