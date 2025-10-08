To mięso jest zdrowsze niż drób i wołowina. Polacy prawie go nie jedzą, a to wielka szkoda

Na sklepowych półkach znajdziemy teraz różne rodzaje mięsa. Najczęściej jednak ulegamy swoim przyzwyczajeniom, wybierając wieprzowinę, wołowinę czy drób. Okazuje się jednak, że ze względu na smak, ale też właściwości zdrowotne, dobrze jest sięgnąć po znacznie mniej popularny rodzaj.

Mięso lepsze od innych

Mianowicie chodzi o dziczyznę, która jest uważana za zdrowszy rodzaj od pozostałych. Wynika to przede wszystkim z niskiej zawartości tłuszczu. Jest to spowodowane trybem życia dzikich zwierząt, czyli dużą ilością ruchu i naturalną dietą. Ich mięso jest wolne więc od sztucznych pasz, które często są stosowane w hodowli przemysłowej. Z reguły takie mięso jest chudsze niż na przykład wieprzowina czy wołowina. Dodatkowo jest niskokaloryczne – na przykład to z dzika ma około 103–114 kcal/100 g, gdy wieprzowina potrafi mieć około 300 kcal/100 g.

Takie mięso zawiera także dużo nienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3, które korzystnie działają na nasz organizm. Przekłada się to również na zdrowie naszego serca i poziom cholesterolu. To mięso jest także świetnym źródłem łatwo przyswajalnego żelaza. Często zawiera go więcej niż inne popularne rodzaje. Jest to ważne między innymi w profilaktyce anemii. Jest też bogate w witaminy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Do tego jest bogate w magnez, fosfor, cynk i wapń.

Gdzie kupić dziczyznę?

Dziczyzna wprowadzona do obrotu zawsze jest poddawana rygorystycznej kontroli weterynaryjnej, dlatego bezpiecznie możemy ją spożywać (nie obawiając się na przykład włośnicy). Musisz jednak pamiętać o tym, by dziczyznę kupować zawsze ze sprawdzonego źródła. Wybieraj specjalistyczne sklepy z takim mięsem. Możesz też skorzystać z bezpośrednich punktów sprzedaży dziczyzny (z kół łowieckich). Jest tam zazwyczaj najświeższe mięso, pozyskiwane na bieżąco. Zawsze zwracaj uwagę na dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia mięsa. Są to specjalne certyfikaty, które są gwarancją tego, że mięso zostało przebadane i spokojnie możesz je spożywać.

Jak przygotować dziczyznę?

Dziczyzna jest mięsem, które pochodzi z dzikich zwierząt łownych, takich jak jeleń, dzik, sarna, zając, ale też bażant czy kuropatwa. Jeśli zdecydujesz się na przygotowanie takiego mięsa, to pamiętaj, że bywa ono twardsze niż to hodowlane. Jest to spowodowane niską zawartością tłuszczu. Jeśli więc chcesz, żeby było miękkie po obróbce termicznej, poddaj je dłuższej marynacie. Gdy zdecydujesz się na jego upieczenie – możesz dołożyć odrobinę tłuszczu, na przykład słoniny lub boczku. Takie mięso możesz też udusić lub ugotować. Wyjdą z niego też wyborne gulasze czy pasztety.

