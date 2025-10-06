Zapomnij o zwykłej pomidorowej. Ta z przepisu dietetyczki to solidna porcja żelaza i energii

Zupa pomidorowa jest jedną z najpopularniejszych w naszym kraju. Często przygotowuje się ją właśnie w poniedziałek na bazie niedzielnego rosołu. Można ją podawać z ryżem lub makaronem. W każdym domu, w zależności od użytych przypraw, smakuje też nieco inaczej. Zamiast robić ją w klasycznej formie, korzystając z tradycyjnego przepisu, warto nieco poeksperymentować, by była jeszcze zdrowsza.

Jak zrobić szybki obiad bogaty w żelazo?

Dietetyczka Anna Reguła podaje sposób na to, by ta popularna zupa stała się bogata w żelazo. Wystarczy wprowadzić kilka małych zmian, by posiłek stał się o wiele zdrowszy. Chodzi między innymi o dodanie soczewicy, natki pietruszki, pestek dyni, a także podanie pomidorowej razem z chlebem żytnim. Jeśli masz problem z przyswajaniem żelaza, koniecznie przeczytaj, jakie produkty jeszcze są bogate w żelazo.

Przepis: Zupa pomidorowa bogata w żelazo Ta zupa jest nie tylko bardzo zdrowa, ale też naprawdę świetnie smakuje. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 119 w każdej porcji Składniki 75 g passaty pomidorowej

50 g soczewicy konserwowej (odsączonej)

5 g bulionu w słoiczku (ok. 1 łyżeczka)

30 g śmietanki 30%

10 g natki pietruszki (posiekanej)

10 g pestek dyni

50 g chleba żytniego (do podania) Sposób przygotowania Przygotowanie bazy zupyDo małego garnka wlej passatę pomidorową, odsączoną soczewicę i bulion ze słoiczka. Dolej ok. 100–150 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu przez ok. 5 minut, aż się zagotuje. BlendowanieZdejmij garnek z ognia. Zblenduj zupę na gładki krem (możesz użyć blendera ręcznego lub kielichowego). Dodanie śmietankiWlej śmietankę, dokładnie wymieszaj. Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz krótko podgrzać, ale nie gotuj po dodaniu śmietanki. Serwowanie zupyPrzelej krem do miski. Posyp świeżą natką pietruszki i pestkami dyni. Podawaj z kromką żytniego chleba.

Dobrej pomidorówki nie trzeba gotować godzinami. Można zblendować składniki z dodatkiem wody, zagotować i gotowe – podsumowuje specjalistka.

Dlaczego żelazo jest tak ważne?

Żelazo odgrywa niezwykle istotną rolę w transporcie tlenu do wszystkich komórek ciała. Jest ono składnikiem hemoglobiny. Wspiera też funkcjonowanie układu immunologicznego, a więc realnie przekłada się na naszą odporność. Wpływa też na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a przez to także na funkcje poznawcze, takie jak pamięć czy koncentracja. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii. Najczęstsze objawy braku wystarczającej ilości tego pierwiastka to między innymi:



przewlekłe zmęczenie, osłabienie, apatia,

bladość skóry, cienie pod oczami,

szybka męczliwość,

bóle i zawroty głowy,

problemy z koncentracją i pamięcią,

wypadanie włosów i ich łamliwość,

osłabiona odporność,

przyspieszone bicie serca.

Aby potwierdzić niedobór żelaza, należy wykonać badania krwi zlecone przez lekarza. Jeśli masz podejrzenia niedoboru tego składnika w organizmie, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą, który znajdzie przyczynę i dobierze właściwą dawkę suplementacji lub leczenia.

Czytaj też:

Pijesz ten sok dla zdrowia? Zobacz, co robi z organizmem. Eksperyment dietetyka zaskakujeCzytaj też:

Dodaj to do kawy zamiast cukru. Dietetyk zdradza: nada jej nieziemski aromat i wspiera serce