Zapomnij o zwykłej pomidorowej. Ta z przepisu dietetyczki to solidna porcja żelaza i energii

Zupa pomidorowa jest jedną z najpopularniejszych w naszym kraju. Często przygotowuje się ją właśnie w poniedziałek na bazie niedzielnego rosołu. Można ją podawać z ryżem lub makaronem. W każdym domu, w zależności od użytych przypraw, smakuje też nieco inaczej. Zamiast robić ją w klasycznej formie, korzystając z tradycyjnego przepisu, warto nieco poeksperymentować, by była jeszcze zdrowsza.
Jak zrobić szybki obiad bogaty w żelazo?
Dietetyczka Anna Reguła podaje sposób na to, by ta popularna zupa stała się bogata w żelazo. Wystarczy wprowadzić kilka małych zmian, by posiłek stał się o wiele zdrowszy. Chodzi między innymi o dodanie soczewicy, natki pietruszki, pestek dyni, a także podanie pomidorowej razem z chlebem żytnim. Jeśli masz problem z przyswajaniem żelaza, koniecznie przeczytaj, jakie produkty jeszcze są bogate w żelazo.
Przepis: Zupa pomidorowa bogata w żelazo
Ta zupa jest nie tylko bardzo zdrowa, ale też naprawdę świetnie smakuje.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 119 w każdej porcji
Składniki
- 75 g passaty pomidorowej
- 50 g soczewicy konserwowej (odsączonej)
- 5 g bulionu w słoiczku (ok. 1 łyżeczka)
- 30 g śmietanki 30%
- 10 g natki pietruszki (posiekanej)
- 10 g pestek dyni
- 50 g chleba żytniego (do podania)
Sposób przygotowania
- Przygotowanie bazy zupyDo małego garnka wlej passatę pomidorową, odsączoną soczewicę i bulion ze słoiczka. Dolej ok. 100–150 ml wody. Podgrzewaj całość na średnim ogniu przez ok. 5 minut, aż się zagotuje.
- BlendowanieZdejmij garnek z ognia. Zblenduj zupę na gładki krem (możesz użyć blendera ręcznego lub kielichowego).
- Dodanie śmietankiWlej śmietankę, dokładnie wymieszaj. Jeśli chcesz, możesz jeszcze raz krótko podgrzać, ale nie gotuj po dodaniu śmietanki.
- Serwowanie zupyPrzelej krem do miski. Posyp świeżą natką pietruszki i pestkami dyni. Podawaj z kromką żytniego chleba.
Dobrej pomidorówki nie trzeba gotować godzinami. Można zblendować składniki z dodatkiem wody, zagotować i gotowe – podsumowuje specjalistka.
Dlaczego żelazo jest tak ważne?
Żelazo odgrywa niezwykle istotną rolę w transporcie tlenu do wszystkich komórek ciała. Jest ono składnikiem hemoglobiny. Wspiera też funkcjonowanie układu immunologicznego, a więc realnie przekłada się na naszą odporność. Wpływa też na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, a przez to także na funkcje poznawcze, takie jak pamięć czy koncentracja. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii. Najczęstsze objawy braku wystarczającej ilości tego pierwiastka to między innymi:
- przewlekłe zmęczenie, osłabienie, apatia,
- bladość skóry, cienie pod oczami,
- szybka męczliwość,
- bóle i zawroty głowy,
- problemy z koncentracją i pamięcią,
- wypadanie włosów i ich łamliwość,
- osłabiona odporność,
- przyspieszone bicie serca.
Aby potwierdzić niedobór żelaza, należy wykonać badania krwi zlecone przez lekarza. Jeśli masz podejrzenia niedoboru tego składnika w organizmie, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą, który znajdzie przyczynę i dobierze właściwą dawkę suplementacji lub leczenia.
