To mocna konkurencja dla ryżu, ma więcej białka i błonnika. Wprowadź do diety już dziś!

Świetnym dodatkiem do obiadu jest ryż, który doskonale sprawdza się na przykład jako alternatywa dla ziemniaków, gdy już nam się znudzą. Pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i warzywnych. Okazuje się jednak, że jeden produkt jest jeszcze lepszy od niego. Warto wprowadzić go na stałe do swojego menu. Zobaczysz, że twój organizm z pewnością ci podziękuje.

Ten produkt jest znacznie lepszy od ryżu

Zazwyczaj wybieramy ryż, jednak najczęściej wynika to po prostu z naszych przyzwyczajeń. Dobrze jest zatem wprowadzić nieco urozmaicenia i sięgnąć po komosę ryżową, czyli quinoę. Przede wszystkim chodzi o wartość odżywczą. Jest to jeden z niewielu produktów roślinnych, które są kompletnym źródłem białka. Oznacza to, że zawiera wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, których organizm nie potrafi sam wytworzyć. Ryż, szczególnie biały, ma znacznie niższą zawartość białka. Dla osób dbających o zdrową dietę jest to więc zdecydowanie lepszy wybór.

Nie jest to jednak jedyny argument potwierdzający jej przewagę nad ryżem. Ma też znacznie więcej błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, daje dłuższe uczucie sytości oraz pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. To także źródło wielu mikroelementów, w tym magnezu, potasu, żelaza, cynku oraz witamin z grupy B i witaminy E. Ma także niższy indeks glikemiczny od większości odmian ryżu.

Jak wykorzystać quinoę?

Quinoę można wykorzystać na naprawdę wiele sposobów. Przede wszystkim świetnie sprawdza się do sałatek – znacznie lepiej niż ryż, ponieważ jest bardziej sprężysta i nie skleja się tak łatwo. Możesz połączyć ją na przykład z warzywami, fetą i oliwą z oliwek. W ten sposób zrobisz na przykład sycącą kolację lub lekki obiad. Zobacz też, jak przygotować komosę ryżową z warzywami. Doskonale komponuje się z różnymi sosami, jest idealnym dodatkiem do mięs i ryb. Dobrze sprawdzi się też w wersji „śniadaniowej” – na przykład na słodko z owocami, jogurtem i miodem. Trzeba jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do ryżu, który ma neutralny smak, quinoa jest lekko orzechowa, ale dzięki temu dodaje potrawom głębi i charakteru.

