Ten napar to recepta na długowieczność, pij regularnie. Pomaga też na serce i wątrobę
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Ten napar to recepta na długowieczność, pij regularnie. Pomaga też na serce i wątrobę

Dodano: 
Herbata z hibiskusa
Herbata z hibiskusa Źródło: MarikaSan Getty Images
Choć często sięgamy po znane napary, takie jak mięta czy melisa, to warto wyjść poza utarte schematy. Spróbuj przyrządzić napój, który zadziała jak naturalna tarcza ochronna dla organizmu.

Napary cieszą się dużą popularnością. Szczególnie chętnie pijemy je jesienią i zimą, gdy na dworze robi się już chłodno, a my potrzebujemy przyjemnego ogrzania po powrocie do domu. Najczęściej pijemy napary, których smak i właściwości już dobrze znamy. Warto jednak poeksperymentować. Ja ostatnio spróbowałam naparu z hibiskusa i przekonałam się, że jest naprawdę pyszny, ale też świetnie wpływa na zdrowie.

Napar z hibiskusa na długowieczność

Napar z hibiskusa jest nie tylko bardzo smaczny, ale jego picie też świetnie działa na nasz organizm. Jest niezwykle bogaty w antyoksydanty. To właśnie te związki kojarzone są z długowiecznością, ponieważ pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Ich nadmiar może przyspieszać procesy starzenia, a do tego prowadzić do wielu chorób przewlekłych. Antyoksydanty ograniczają ich szkodliwe działanie, wspierając regenerację komórek. To jednak nie wszystko, ponieważ picie tego naparu wspiera również zdrowie serca i pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, co bezpośrednio chroni przed chorobami, a w konsekwencji także przekłada się na dłuższe życie.

Jakie jeszcze właściwości ma napar z hibiskusa?

Napar z hibiskusa przyczynia się także do wsparcia funkcjonowania całego organizmu. Ma też duże ilości witaminy C, która wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami, ale też łagodzi objawy przeziębienia i ma właściwości przeciwzapalne. Działa także przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Hibiskus wspomaga również zdrowie wątroby. Przyczynia się bowiem do lepszego metabolizmu tłuszczów, co jest bardzo ważne w profilaktyce stłuszczenia wątroby. Ma też delikatne działanie moczopędne, przez co pomaga usunąć nadmiar wody z organizmu.

Żeby zrobić taki napar z hibiskusa, musisz kupić gotowy susz – bez problemu dostaniesz go w aptece czy sklepie z ziołami. Jeśli kupujesz gotową herbatę owocową z hibiskusem, to upewnij się, że nie ma dodanego cukru. Jego nadmiar w diecie poważnie szkodzi zdrowiu, przyczyniając się między innymi do otyłości czy cukrzycy typu 2.

Czytaj też:
Jesienią pij te cztery napary. Działają przeciwzapalnie, koją nerwy i wzmacniają odpornośćCzytaj też:
Dietetyczka ostrzega: tych jesiennych produktów z Biedronki lepiej nie kupuj. Jeden z nich to góra cukru

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl