Ten napar to recepta na długowieczność, pij regularnie. Pomaga też na serce i wątrobę

Napary cieszą się dużą popularnością. Szczególnie chętnie pijemy je jesienią i zimą, gdy na dworze robi się już chłodno, a my potrzebujemy przyjemnego ogrzania po powrocie do domu. Najczęściej pijemy napary, których smak i właściwości już dobrze znamy. Warto jednak poeksperymentować. Ja ostatnio spróbowałam naparu z hibiskusa i przekonałam się, że jest naprawdę pyszny, ale też świetnie wpływa na zdrowie.

Napar z hibiskusa na długowieczność

Napar z hibiskusa jest nie tylko bardzo smaczny, ale jego picie też świetnie działa na nasz organizm. Jest niezwykle bogaty w antyoksydanty. To właśnie te związki kojarzone są z długowiecznością, ponieważ pomagają chronić komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Ich nadmiar może przyspieszać procesy starzenia, a do tego prowadzić do wielu chorób przewlekłych. Antyoksydanty ograniczają ich szkodliwe działanie, wspierając regenerację komórek. To jednak nie wszystko, ponieważ picie tego naparu wspiera również zdrowie serca i pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego krwi, co bezpośrednio chroni przed chorobami, a w konsekwencji także przekłada się na dłuższe życie.

Jakie jeszcze właściwości ma napar z hibiskusa?

Napar z hibiskusa przyczynia się także do wsparcia funkcjonowania całego organizmu. Ma też duże ilości witaminy C, która wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami, ale też łagodzi objawy przeziębienia i ma właściwości przeciwzapalne. Działa także przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Hibiskus wspomaga również zdrowie wątroby. Przyczynia się bowiem do lepszego metabolizmu tłuszczów, co jest bardzo ważne w profilaktyce stłuszczenia wątroby. Ma też delikatne działanie moczopędne, przez co pomaga usunąć nadmiar wody z organizmu.

Żeby zrobić taki napar z hibiskusa, musisz kupić gotowy susz – bez problemu dostaniesz go w aptece czy sklepie z ziołami. Jeśli kupujesz gotową herbatę owocową z hibiskusem, to upewnij się, że nie ma dodanego cukru. Jego nadmiar w diecie poważnie szkodzi zdrowiu, przyczyniając się między innymi do otyłości czy cukrzycy typu 2.

