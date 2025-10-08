Jesienią pij te cztery napary. Działają przeciwzapalnie, koją nerwy i wzmacniają odporność

Napary to naturalny sposób na poprawę zdrowia i samopoczucia. Te niepozorne herbatki skrywają w sobie naprawdę wielką moc. Warto więc włączyć je do codziennej rutyny, zwłaszcza jesienią, gdy organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia. O tym, jakie napary pić, opowiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk Michał Kot. Specjalista podkreślił, że nie mają one magicznych właściwości, ale mogą być genialnym uzupełnieniem przeciwzapalnej diety.

Te napary działają przeciwzapalnie

Jeśli zaczniesz pić napar z krwawnika, zadziałasz przeciwzapalnie dzięki zawartości azulenów i flawonoidów – powiedział ekspert.

Warto dodać, że taki napar pomaga też na trawienie, łagodzi wzdęcia czy niestrawność. Wykazuje również działanie przeciwbólowe. Ciekawostką jest to, że może też być stosowany zewnętrznie jako płukanka na stany zapalne jamy ustnej.

Kolejnym napojem polecanym przez dietetyka jest napar z hibiskusa. Jak tłumaczy ekspert, działa on antyoksydacyjnie. Bogactwo przeciwutleniaczy pomaga zwalczać wolne rodniki w organizmie, co z kolei wspiera ochronę komórek i opóźnia procesy starzenia. Regularne picie naparów z hibiskusa jest często zalecane także jako naturalne wsparcie dla osób z nadciśnieniem.

Jakie napary jeszcze warto pić?

Jeśli zaczniesz pić napar z imbiru, uzyskasz działanie przeciwbólowe i świetne wsparcie w bolesnym miesiączkowaniu – zauważył ekspert.

Należy również zwrócić uwagę na rozgrzewające właściwości takiego naparu. Będzie więc idealnym napojem na chłodne, jesienne dni. Imbir jest też jednym z najczęściej polecanych naturalnych środków na dolegliwości żołądkowe. Ma także właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, dzięki czemu korzystnie działa na naszą odporność. Łagodzi też nudności.

Ekspert poleca też napar z rumianku, który także działa przeciwbólowo, ale też tonizująco na układ nerwowy, dzięki zawartości apigeniny. Przekłada się to na lepszy sen i działanie uspokajające. Dodatkowo napar z rumianku pomaga łagodzić skurcze i bóle w obrębie jelit, dlatego warto go pić przy wzdęciach i niestrawności. Ma także działanie przeciwzapalne.

Zachowaj ostrożność, sięgając po napary

Choć napary z ziół są naturalnym wsparciem dla zdrowia, nie każdy może je pić bez ograniczeń. Niektóre z nich mogą wchodzić w interakcje z lekami — na przykład hibiskus może obniżać ciśnienie krwi, a rumianek nasilać działanie leków uspokajających. Osoby przewlekle chore, kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed regularnym spożywaniem naparów ziołowych.

