Te kruche ciasteczka robię szybko i bez wysiłku. Znikają, zanim zdążą ostygnąć!

Zdarza się, że mamy ochotę na domowe wypieki, jednak rezygnujemy z tego, ponieważ brakuje nam czasu. Niektóre przepisy też wydają nam się zbyt trudne, dotyczy to zwłaszcza ciasta kruchego. Okazuje się jednak, że można przygotować obłędnie smaczny wypiek w naprawdę krótkim czasie. Sama ostatnio spróbowałam to zrobić i byłam zachwycona. W całym domu unosił się cudowny zapach ciasteczek, a ja wcale się nie napracowałam.

Jak zrobić szybkie kruche ciasteczka? Prosty przepis

Anna Starmach opublikowała przepis na pyszne ciasteczka kruche. Tak naprawdę wystarczy tylko wymieszać składniki, a następnie powycinać ciastka. Poradzą sobie z tym nawet kuchenni debiutanci.

Przepis: Kruche ciasteczka Te ciasteczka zasmakują każdemu, koniecznie spróbuj je zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 428 w każdej porcji Składniki 300 g mąki pszennej

150 g zimnego masła, pokrojonego na kawałki

60 g cukru pudru

1 jajka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka cukru waniliowego

szczypta soli Sposób przygotowania Łączenie składnikówWszystkie składniki umieść w misie robota planetarnego (kuchennego) i wymieszaj za pomocą mieszadła do K. Formowanie ciastaGotowe ciasto zlep w kulkę i umieść na 30 minut w lodówce. Po tym czasie ciasto podziel na dwa i dość cienko rozwałkuj. Wycinanie ciasteczekZ masy wycinaj dowolne ciasteczkowe kształty. Ciasteczka umieszczaj na blasze z papierem do pieczenia. Pieczenie ciastekPiecz 12-15 minut w 180 stopniach. Ciasteczka powinny być lekko przyrumienione. Gotowe ciasteczka studź na kratce.

Jeśli nie masz w domu robota kuchennego, użyj noża i posiekaj poszczególne składniki. Możesz też masło z mąką utrzeć w dłoniach, aż powstaną grudki wielkości ziaren grochu. Chodzi o to, by tłuszcz był rozproszony w mące, ale nie całkowicie rozpuszczony.

Co jeszcze można przygotować z kruchego ciasta?

Z kruchego ciasta można przyrządzić wiele pysznych wypieków, zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Najpopularniejsze są tarty owocowe czy mazurki. Wykorzystuje się je też do zrobienia klasycznej szarlotki lub ciasta ze śliwkami. W wersji wytrawnej można z niego zrobić tartę z warzywami, serem, a nawet mięsem. To ciasto jest bardzo delikatne i ma maślaną strukturę, dzięki czemu naprawdę dobrze komponuje się z różnymi dodatkami i nadzieniami.

Inne pomysły na proste wypieki

Takie szybkie i proste desery to idealne rozwiązanie dla tych osób, które chcą przygotować domowe wypieki, jednak nie mają zbyt dużo czasu. W takiej sytuacji świetnie sprawdzi się na przykład ciasto jogurtowe. Mnie wiele razy ratowało ono z opresji, gdy przyjechali niespodziewani goście. Jego podstawą jest wspomniany jogurt, do tego dodaje się mąkę, jajka, proszek do pieczenia i cukier. Obowiązkowym składnikiem są też owoce. Tutaj jednak możesz eksperymentować, ponieważ takie ciasto będzie doskonale smakować zarówno ze śliwkami, jak i jabłkami czy rabarbarem. Prostym wypiekiem, który zawsze przygotowywała moja mama, jest też zebra. Wiele pracy nie ma także przy pieczeniu keksu.

