Jedz te listki codziennie, a wątroba ci podziękuje. Zadbają też o odporność i zdrowe serce

Różnego rodzaju sałaty to świetny dodatek do kanapek, ale również wielu innych potraw. Wprowadzają lekkość i chrupkość. Do tego doskonale komponują się z warzywami, serami czy wędliną. Można je dodać do wrapów lub wykorzystać jako bazę do kolorowych sałatek. Poza walorami smakowymi ich jedzenie świetnie wpływa też na nasze zdrowie.

Ta roślina pomaga na wątrobę

Na szczególne miejsce w naszym jadłospisie zasługuje rukola, która jest niezwykle popularna w kuchni śródziemnomorskiej. Jest to roślina z rodziny kapustowatych, o lekko ostrym, pieprznym smaku. Jej spożywanie dobrze wpływa między innymi na zdrowie wątroby. Wspiera ona procesy detoksykacji, działa też antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki. Jest to istotne w profilaktyce oraz łagodzeniu stanów zapalnych, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie wątroby.

Ta roślina pobudza także trawienie i produkcję żółci. Jej właściwy przepływ jest niezbędny dla metabolizmu tłuszczów, a także usuwania produktów przemiany materii. To z kolei odciąża wątrobę. Dodatkowo regularne spożywanie zielonych warzyw liściastych, w tym rukoli, może zmniejszać ryzyko wystąpienia niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Jedno z badań przeprowadzonych na zwierzętach wykazało, że podawanie ekstraktu z rukoli znacząco zmniejszało podwyższone poziomy enzymów wątrobowych. Chodzi o badanie pod tytułem „Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity: Protective effect of 'Rocket' Eruca sativa L. in rats”.

Jakie jeszcze właściwości ma rukola?

Rukola w większości składa się z wody, dlatego zawiera naprawdę bardzo mało kalorii — w 100 g jest około 25 kcal. Taka ilość pokrywa także większość dziennego zapotrzebowania na witaminę K, która jest niezbędna do krzepnięcia krwi, oraz połowę zapotrzebowania na witaminę A, która jest istotna dla prawidłowego widzenia. Jest również bogata w witaminę C, wspierającą odporność. Z uwagi na dużą ilość antyoksydantów przypisuje się jej również działanie antynowotworowe. Zawiera również spore ilości potasu, dzięki czemu wspiera prawidłową pracę układu krwionośnego. To z kolei sprawia, że obniża ryzyko nadciśnienia i problemów z sercem. Koniecznie przygotuj zdrowy obiad z wykorzystaniem tej rośliny, czyli makaron z pesto z rukoli.

