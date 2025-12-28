Zamiast ciężkich ciast robię ten deser. Czekoladowy sernik bez pieczenia znika w mig

Ten sernik to alternatywa dla makowców, jabłeczników, pierników czy szarlotek. Jest lekki niczym chmurka i wręcz rozpływa się w ustach. By go zrobić, nie musisz nawet włączać piekarnika. Blender i mikser w zupełności wystarczą. Pracy niewiele, a efekt zachwyca.

Jak zrobić czekolady sernik bez pieczenia?

„Podstawą” tego deseru jest spód złożony z czekoladowych herbatników. Mojżesz też śmiało wykorzystać również inne ciasteczka, na przykład maślane czy korzenne. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich preferencji smakowych. Masę serową tworzy natomiast twaróg połączony z roztopioną czekoladę. Najczęściej sięgam po wariant gorzki z wysoką zawartością kakao (minimum 80 procent). Jest znacznie zdrowsza od swoich standardowych odpowiedników. Poza tym dzięki niej ciasto zyskuje intensywny smak. Jeśli jednak chcesz dodać mu więcej słodyczy, użyj wersji mlecznej lub białej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć również po ciemne kakao, cynamon czy przyprawę do piernika. Jeżeli korzystasz z gotowych mieszanek, wybieraj te bez dodatku cukru, wypełniaczy czy wzmacniaczy smaku.

Przepis: Sernik czekoladowy bez pieczenia Deser nie wymaga dużego wysiłku, ale zachwyca smakiem Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 4 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 505 w każdej porcji Składniki Na spód: 250 g herbatników czekoladowych

60 g masła Na masę serową: 1 kg twarogu z wiaderka

400 g gorzkiej czekolady (80 procent)

200 g cukru pudru Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRoztop masło i gorzką czekoladę. Rozdrobnij herbatniki w blenderze. Łączenie składnikówPołącz roztopione i przestudzone masło z herbatnikami. Wymieszaj całość. Wyłóż formę papierem do pieczenia i wysp na nią masę z herbatników. Wygładź całość i wstaw formę do lodówki Robienie masy na sernikPołącz twaróg z cukrem. Wymieszaj. Następnie zmiksuj z roztopioną gorzką czekoladą. Wyjmij spód z lodówki i wyłóż na niego masę serową. Wstaw do lodówki na minimum 4 godziny. Potem udekoruj deser wedle uznania.

Wskazówka: Ten sernik nie wymaga użycia żelatyny. Czekolada o wysokiej zawartości kakao nadaje mu odpowiednią konsystencję. Po schłodzeniu jest zwarty i stabilny. Nie rozwarstwia się podczas krojenia.

Jak udekorować czekoladowy sernik bez pieczenia?

Sposób podania sernika zależy wyłącznie od twojej inwencji twórczej. Możesz wykorzystać w tym celu różnego rodzaju składniki – poczynając od posiekanych orzechów, poprzez cukier puder, a na wiórkach z czekolady kończąc. Dobrze sprawdzą się również świeże lub mrożone owoce, banany, truskawki, maliny, borówki amerykańskie itp. Jeśli chcesz, by deser zyskał nieco więcej aromatu, sięgnij po plasterki pomarańczy lub cytryny. Co ważne, nie musisz się ograniczać wyłącznie do jednego wariantu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy kawałek ciasta był ozdobiony nieco inaczej.

