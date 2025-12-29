Klasyczne serniki idą w odstawkę. Ten trójczekoladowy deser bez pieczenia robi efekt „wow”

Ten sernik to prawdziwa gratka dla łasuchów. Swój wyjątkowy wygląd zawdzięcza połączeniu różnych rodzajów czekolady – gorzkiej, białej i mlecznej. Prezentuje się jak deser z drogiej, wykwintnej cukierni, a smakuje jeszcze lepiej i rozpływa się w ustach. Aż trudno uwierzyć, że można go przygotować w domu, z paru prostych składników – i to bez włączania piekarnika. Spróbuj, a się przekonasz.

Jak zrobić trójwarstwowy sernik czekoladowy?

Przygotowanie tego deseru, choć proste, wymaga trochę cierpliwości. Najpierw trzeba przyszykować spód. Zazwyczaj robię go z herbatników czekoladowych. Rozdrabniam je w blenderze lub za pomocą wałka do ciasta, a następnie mieszam z roztopionym masłem. Poszczególne warstwy tworzę łącząc masę bazową z różnymi rodzajami czekolady. Pamiętaj, że deser wymaga chłodzenia w lodówce. Dzięki temu zachowuje stabilność oraz „piętrową” strukturę i nie rozpada się podczas krojenia.

Przepis: Sernik trójwarstwowy Ten efektowny deser bez pieczenia zrobi furorę na każdej domowej imprezie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 450 w każdej porcji Składniki Na spód: 150 g herbatników czekoladowych

80 g masła Na masę serową: 1 kg twarogu sernikowego lub serka homogenizowanego

200 g cukru pudru

100 g czekolady deserowej

100 g czekolady białej

200 g czekolady mlecznej

5 łyżeczek żelatyny+ 10 łyżek zimnej wody (do rozpuszczenia)

150 g śmietanki 30% Do dekoracji: ulubione dodatki (np. orzechy arachidowe, masa kajmakowa itp.) Sposób przygotowania Szykowanie spoduRoztop masło i rozdrobnij herbatniki. Połącz oba składniki. Powstałą masę przesyp do formy i ugnieć łyżką Wstaw całość do lodówki na 2 godziny. Przygotowanie czekolady i żelatynyPołam czekolady na kawałki. Każdą z nich rozpuść w kąpieli wodnej i odstaw do przestygnięcia. Namocz żelatynę w wodzie, a gdy napęcznieje podgrzej ją do momentu aż całkiem się rozpuści. Odstaw do przestygnięcia. Robienie masy serowejTwaróg zmiksuj z cukrem pudrem. Śmietankę ubij na sztywno i delikatnie połącz z letnią żelatyną. Następnie dodaj je do masy serowej. Dzielenie masyRozdziel masę serową na dwie części, a jedną z nich podziel jeszcze raz na pół. Większa część masy wymieszaj z czekoladą mleczną, a dwie pozostałe – odpowiednio z gorzką i białą. Tworzenie warstwNa schłodzony spód wylewaj masy czekoladowe różnej grubości Najpierw tę z gorzką czekoladą. Potem schładzaj całość przez 15–20 minut w lodówce. Następnie dodaj warstwę mleczną i znów schłódź, a w dalszej kolejności białą. Całość jeszcze raz wstaw do lodówki. Powtarzaj ten schemat do wykończenia składników. Dekorowanie deseruUdekoruj sernik wedle uznania. Gotowy sernik wstaw do lodówki na 4-6 godzin.

Trójwarstwowy sernik czekoladowy – przydatne wskazówki

Do przygotowania tego przysmaku możesz użyć nie tylko twarogu sernikowego. Dobrze sprawdzi się też gęsty serek homogenizowany lub mascarpone. Pamiętaj, że ostatni z wymienionych wariantów jest dość kaloryczny. Jeśli zależy ci na zrzuceniu nadprogramowych kilogramów, postaw na „lżejsze” produkty. Ciasto warto udekorować. Ja wykorzystuję w tym celu masę kajmakową i orzeszki arachidowe. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po inne dodatki, na przykład polewę z gorzkiej, mlecznej lub białej czekolady. Z deserem świetnie komponować się będzie cynamon, ciemne kakao czy świeże bądź mrożone owoce (maliny, truskawki, borówki amerykańskie itp.). Jeżeli chcesz „przełamać” słodycz sernika, użyj słonego karmelu bądź posypki stworzonej ze solonych krakersów. Wszystko tak naprawdę zależy od twojej inwencji twórczej i tego, co akurat masz pod ręką.

