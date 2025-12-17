Od rana zaczęło się w Dino. Pieczesz na święta? Te produkty kosztują teraz dużo mniej

Dino przygotowało prawdziwą niespodziankę dla fanów serników, makowców, pierników i innych świątecznych przysmaków. Przeceniono wiele produktów wykorzystywanych podczas pieczenia, i to bez konieczności okazywania kart lojalnościowych, pobierania aplikacji czy aktywowania kuponów. Wystarczy pojawić się w sklepie i zrobić zakupy. Sprawdź, co warto włożyć do koszyka.

Co warto kupić w Dino przed świętami?

W najnowszej gazetce Dino znajdziemy wiele ciekawych ofert. Niektóre z nich kuszą jednak bardziej niż inne. Warto zwrócić uwagę między innymi na promocję dotyczącą kultowej margaryny Palma, która świetnie nadaje się między innymi do pieczenia. Jeśli kupisz od razu co najmniej cztery sztuki tego produktu, to sporo zaoszczędzisz. Cena jednego opakowania wyniesie wówczas zaledwie 1,65 zł. Jeśli jednak włożysz do koszyka mniejszą liczbę kostek (na przykład dwie lub trzy), rabat nie będzie obowiązywać. Za każdą z nich zapłacisz tyle, co zwykle, czyli 3,35 zł. Warto wspomnieć, że margaryna sprzedawana jest tak zwanych mega pakach (po 300 gramów).

Taniej możesz nabyć również dobre masło ekstra marki Polmlek oraz Krasula. Za pierwsze ze wskazanych smarowideł zapłacisz tylko 3,49 zł, a za drugie – 4,39 zł. Cena regularna wynosi odpowiednio – 7,49 i 6,99 zł. W obu przypadkach obniżka zostanie naliczona dopiero przy zakupie minimum trzech kostek.

Kiedy iść do Dino na zakupy?

Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują w tym samym terminie. Zaczynają się w środę, a kończą we wtorek. Trwają od 17 do 23 grudnia 2025 roku.Co ważne, sieć nie narzuciła na kupujących żadnych ograniczeń. Możesz brać tyle produktów, ile potrzebujesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

