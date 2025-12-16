Ci stulatkowie piją go regularnie. Ten prosty napój z trzech ziół robi ogromną różnicę

Często sięgamy po różnego rodzaju superfoods, takie jak nasiona chia, jagody goji czy płatki owsiane, wierząc, że są one kluczem do zdrowia i długowieczności. Te produkty zyskały popularność dzięki swoim wysokim wartościom odżywczym. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia i długie życie. W pogoni za nowinkami żywieniowymi zapominamy o ziołach, które od wieków stanowią naturalną broń w walce z chorobami, a do tego spowalniają procesy starzenia.

Jak zrobić napój długowieczności?

Szukając naturalnych sposobów na długie życie w zdrowiu, warto inspirować się nawykami mieszkańców Niebieskich Stref (Blue Zones). To pojęcie odnosi się do obszarów na świecie, gdzie ludzie żyją wyjątkowo długo, często przekraczając 100 lat. W tych regionach mieszkańcy mają wyraźnie wyższe średnie długości życia i niższe wskaźniki chorób przewlekłych. Są to między innymi Okinawa (Japonia), Sardynia (Włochy) czy Ikaria (Grecja). Mieszkańcy tych obszarów regularnie spożywają napar z trzech ziół. Składa się on z oregano, szałwii i rozmarynu.

Przepis: Napar z trzech ziół Ten napar jest nie tylko bardzo zdrowy, ale też doskonale smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 21 Składniki 1 łyżeczka suszonego oregano

1 łyżeczka suszonej szałwii

pół łyżeczki rozmarynu Sposób przygotowania Przygotowanie ziółWsyp wszystkie zioła do kubka lub zaparzacza. Zalej zioła gorącą wodą (chwilę po zagotowaniu). Parzenie naparuPrzykryj kubek i parz napar przez 10 do 15 minut. Przykrycie jest kluczowe, aby cenne olejki eteryczne (jak karwakrol czy tymol) nie ulotniły się. Po upływie tego czasu odcedź całość.

Właściwości naparu z szałwii, oregano i rozmarynu

Sekretem działania tych właśnie ziół jest duża zawartość związków przeciwutleniających, a także przeciwzapalnych. Przewlekłe stany zapalne i stres oksydacyjny to kluczowe czynniki przyspieszające procesy starzenia i rozwój chorób cywilizacyjnych.

Dodatkowo zioła te przyczyniają się do poprawy funkcji poznawczych (szczególnie rozmaryn). Z kolei szałwia może pomóc w obniżeniu poziomu glukozy we krwi oraz poprawić wrażliwość na insulinę, co ma ogromne znaczenie w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Taki napój ma również właściwości antybakteryjne. Wzmacnia odporność i wspiera zdrowie układu pokarmowego, pomagając utrzymać równowagę mikroflory.

Co jeszcze spożywać, by dożyć 100 lat?

Filarem długowieczności jest przede wszystkim odpowiednia dieta. Osoby, które dożywają stu lat, spożywają duże ilości zielonych warzyw, takich jak na przykład szpinak, jarmuż, brokuły. Są one bogate w foliany, karotenoidy i witaminę K, które chronią serce i wspierają funkcje mózgu. Ważne jest także jedzenie roślin strączkowych. Są bogate w białko i błonnik pokarmowy. Zamiast białego pieczywa, stulatkowie wybierają produkty pełnoziarniste.

Istotnym elementem zdrowej diety jest również oliwa z oliwek. Jest bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe i polifenole. Warto regularnie spożywać także orzechy i nasiona, które dostarczają zdrowych tłuszczów. Stulatkowie spożywają też duże ilości ryb i fermentowanych produktów mlecznych. Kluczowe jest także nie przejadanie się, aktywność fizyczna i podtrzymywanie dobrych relacji z innymi.

