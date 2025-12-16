Masz te jajka w lodówce? GIS apeluje: nie jedz ich, bo możesz sobie zaszkodzić

Jajka to jeden z tych artykułów spożywczych, które niemal każdy ma w swojej lodówce. Główny Inspektor Sanitarny właśnie poinformował o wycofaniu jednej z partii popularnego produktu. Sprawdź, czego dokładnie dotyczy komunikat i lepiej czym prędzej zrób przegląd kuchennych zapasów. Nie narażaj zdrowia swojego i bliskich.

Jajka wycofane z rynku – szczegóły decyzji GIS

Postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego ma związek z badaniami przeprowadzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W trzech z pięciu analizowanych próbek stwierdzono obecność bakterii Salmonella spp. Patogen znaleziono również na powierzchni skorupek jaj (w 2 z 5 próbek). Szczegółowe informacje na temat skażonego produktu zamieszczamy poniżej:

Nazwa produktu: Świeże jaja z chowu ściółkowego, 10 sztuk

Numer partii/ Data minimalnej trwałości: 05.01.2026

Producent: BESTFARM Ferma Drobiu Bestwinka – Janusz Matyjasik, ul. Dworkowa 22, 43-512 Bestwinka, Zakład pakowania jaj: PL-24025908

Podjęto natychmiastowe działania w celu wycofania wymienionych wyżej jajek z rynku. „Przeprowadzono również badania właścicielskie jaj pochodzących z wszystkich stad w kierunku obecności pałeczek Salmonella. W chwili obecnej trwa oczekiwanie na wynik”– czytamy w komunikacie udostępnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dlaczego wycofane jajka mogą szkodzić zdrowiu?

Spożycie skażonych jajek grozi zatruciem pokarmowym. Pierwsze symptomy, czyli bóle brzucha, gorączka, odwodnienie, nudności i wymioty, mogą pojawić się już po kilku godzinach od momentu zjedzenia produktów. W niektórych przypadkach kontakt z czynnikiem zakaźnym może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych i skutkować ogólnoustrojowym zakażeniem. Na ciężki przebieg zatrucia narażone są przede wszystkim kobiety w ciąży, małe dzieci oraz osoby starsze. W grupie ryzyka znajdują się również pacjenci z przewlekłymi chorobami.

