Jeśli użyjesz tej mąki, pierogi wyjdą miękkie i sprężyste. Inne psują ciasto

Pierogi to jedno z najpopularniejszych dań kuchni polskiej. Występują w wielu różnych wariantach, ale wszystkie mają jeden „wspólny mianownik”, który nierzadko decyduje o ich jakości i smakowitości. Chodzi oczywiście o ciasto. Wbrew pozorom nie każda mąka się do niego nadaje. Niewłaściwy wybór może sprawić, że na stole wylądują małe kulinarne „katastrofy” zamiast apetycznych przysmaków. Zobacz, jak tego uniknąć.

Jaka mąka na pierogi jest najlepsza?

Najlepiej sprawdza się mąka typu 500. Jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów. Zawiera sporą ilość glutenu – grupę białek występujących w ziarnach zbóż, na przykład pszenicy. To właśnie one nadają pierogom odpowiednią strukturę. Sprawiają, że ich ciasto jest delikatne, a jednocześnie elastyczne. Dzięki temu dobrze się rozciąga i nie pęka. Nie sprawia też trudności podczas wałkowania.

Nie oznacza to jednak, że wyłącznie mąka typu 500 nadaje się do pierogów. W wielu przepisach doskonale sprawdzają się także mąki typu 450 (tortowa) oraz 650. Mąka 450 daje ciasto wyjątkowo miękkie i delikatne, choć nieco bardziej podatne na rozklejanie, z kolei mąka 650 sprawia, że ciasto staje się nieco bardziej sprężyste i dobrze znosi intensywne wałkowanie.

Warto też pamiętać, że mąki pełnoziarniste — choć zdrowsze — mają naturalnie wyższą zawartość otrębów oraz niższą zawartość glutenu. To właśnie dlatego ciasto z takiej mąki bywa twardsze, mniej elastyczne i wymaga dodania większej ilości wody. Z tego powodu mąki pełnoziarniste rzadziej stosuje się w klasycznych pierogach lub łączy się je z mąką pszenną typu 450–650, by poprawić strukturę ciasta.

Z jakiej mąki zrobić pierogi bezglutenowe?

Osoby z nietolerancją glutenu lub celiakią mogą sięgnąć po mąkę ryżową, jaglaną, gryczaną lub kukurydzianą. Warto połączyć je z siemieniem lnianym, skrobią bądź łuską babki jajowatej, by ciasto zyskało większą elastyczność. Ciekawym, choć mało popularnym produktem, który nie zawiera glutenu jest również mąka z tapioki. Pozyskuje się ją z bulw manioku.

Jak prawidłowo przechowywać mąkę?

Pamiętaj, by przechowywać mąkę we właściwy sposób. W przeciwnym razie szybko straci swoje właściwości i nie będzie się nadawać do spożycia. Należy trzymać ją chłodnym miejscu, najlepiej w temperaturze 10-15 stopni Celsjusza. Powinna leżeć w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy (cebuli, czosnku itp.). Nie zapominaj też, że mąka nie lubi wilgoci. Pod jej wpływem zbryla się, tworząc nieestetyczne grudki. Nierzadko zaczyna też pleśnieć.

