Sztuczka cukiernika działa cuda. Dzięki niej wyjmiesz ciasto z blachy bez stresu

Przed świętami Bożego Narodzenia w większości domów piecze się dużo różnych ciast. Wśród najczęściej wybieranych wypieków znajdują się pierniki, makowce, serniki. Na stole często pojawia się też szarlotka, ponieważ ona również ma wielu miłośników. Ważne jest nie tylko to, jak ciasta smakują, ale również jak wyglądają. Często ozdabiamy je świątecznymi dekoracjami, jak cukrowe gwiazdki, lukier czy kolorowe posypki. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, by wypiek się nie rozpadł podczas wyciągania go z formy. A to niestety nie jest prostym zadaniem.

Co zrobić, żeby ciasto nie pękło podczas wyjmowania?

Znajomy cukiernik zdradził mi ostatnio patent, jak wyjąć ciasto z blachy, by nie ucierpiała na tym jego estetyka. Tak naprawdę wystarczy jeden nieostrożny ruch, żeby się ukruszyło, pękło lub jego kawałek został w formie.

Żeby ciasto wyglądało atrakcyjnie po wyjęciu z blaszki, przede wszystkim pozwól mu trochę ostygnąć. Po upieczeniu niech jeszcze przez jakiś czas zostanie w formie. Dzięki temu jego konsystencja pozostanie bardziej zwarta. Następnie delikatnie oddziel nożem brzeg ciasta od foremki, przykryj blaszkę tacą lub deską do krojenia i energicznym ruchem odwróć ją do góry dnem. Później opukaj dno blaszki i delikatnie ją zdejmij. Wypiek powinien zostać nienaruszony na tacy.

O czym jeszcze pamiętać?

Żeby wyjęcie ciasta było jeszcze prostsze, musisz dokładnie natłuścić foremkę przed wylaniem masy. Odpowiednie do tego będzie masło, margaryna, a nawet olej w sprayu. Zadbaj o to, by tłuszcz znalazł się nie tylko na dnie blaszki, ale też po bokach (i wszystkich innych zakamarkach). Gdy tłuszcz będzie już równomiernie rozprowadzony, to dla jeszcze lepszego efektu możesz blaszkę delikatnie oprószyć bułką tartą lub kaszą manną. Nie martw się – w żaden sposób nie wpłynie to na smak wypieku. Z kolei, gdy przygotowujesz sernik, wyłóż foremkę papierem do pieczenia.

Tak naprawdę najprostszym rozwiązaniem jest wyjęcie ciasta z blaszki, która ma odpinane brzegi. Bez problemu kupisz ją przez internet oraz w wielu sklepach z artykułami gospodarstwa domowego.

