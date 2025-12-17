Lidl i Biedronka odpadają. Najlepsze uszka do barszczu kupuję tam, gdzie nikt nie szuka

Nie ulega wątpliwości, że najlepsze uszka to te zrobione własnoręcznie. W ferworze przedświątecznych przygotowań zwykle brakuje jednak czasu na ich przyrządzanie. Dlatego wiele osób sięga po sklepowe „gotowce”. Większość z nich nie grzeszy dobrym składem, ale na rynku znaleźć można również prawdziwe „perełki”. Znana dietetyczka Joanna Kryształ wskazała, co naprawdę warto kupić.

Jakie sklepowe uszka do barszczu są najlepsze?

Ekspertka ma swojego niekwestionowanego „faworyta”. To uszka do barszczu marki Alex-Pol. Jak na wyrób sklepowy mają bardzo dobry skład. Prosty, klarowny i złożony z prawdziwych produktów, a nie sztucznych aromatów i wzmacniaczy smaku. Na ich korzyść przemawia również – co specjalistka wyraźnie podkreśla – minimalna liczba dodatków.

Smakowo są najbliżej domowej wersji – zaznacza Joanna Kryształ w udostępnionym materiale.

Wspomniane uszka do barszczu można znaleźć w ofercie wielu różnych sklepów, choć nie tak popularnej, jak na przykład Lidl czy Biedronka. Ma je w swoim asortymencie między innymi sieć E.Leclerc czy Sedal. Są dostępne również w sprzedaży internetowej.

Na co zwracać uwagę kupując gotowe uszka?

Dietetyczka Joanna Kryształ radzi, by zwracać szczególną uwagę na etykiety artykułów spożywczych. Powinna być krótka, prosta i przejrzysta. Warto szukać „gotowców” bez dodatku aromatów, ekstraktów drożdżowych, syropu glukozowego i cukru. O jakości danego wyrobu świadczy również – jak podkreśla ekspertka – duża zawartość grzybów. Im wyżej znajdziesz je w składzie wybranego produktu, tym lepszy będzie jego smak. Unikaj uszek wzbogacanych o zagęstniki, konserwanty czy wzmacniacze smaku. Przestrzeganie tych wszystkich zasad pozwoli ci znaleźć niemal idealną wigilijną przekąskę i zaoszczędzić sporo czasu podczas przygotowań do świąt. A w tym niezwykle „gorącym” okresie każda sekunda bywa na wagę złota.

