Zanim upieczesz makowiec, zobacz wyniki badań jego składników. Dają do myślenia

Mak i skórka pomarańczowa to artykuły spożywcze, które nierozerwalnie kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Znajdziemy je w wielu świątecznych przysmakach. Zanim jednak sięgniesz po te produkty, sprawdź, co na ich temat mówią najnowsze badania. Zleciła je Fundacja Pro-Test. Wszystkie analizy przeprowadził Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.

Mak „pod lupą” specjalistów

W laboratorium przebadano 12 najpopularniejszych marek maków, które można znaleźć w ofercie znanych sieci handlowych. Pięć to produkty mielone (a część z nich dodatkowo poddano parzeniu, dzięki czemu są od razu gotowe do użycia). Pozostałe należą do wyrobów nieprzetworzonych („zwykły” niebieski mak). Sprawdzano, czy wskazane towary zawierają glifosat. W przeszłości wykorzystywano ten środek do suszenia makówek. Okazuje się, że miała go w swoim składzie tylko jedna z dwunastu przeanalizowanych próbek – Bakalland Mak niebieski. Należy jednak podkreślić, że poziom związku – 0,048 mg/kg – plasował się znacznie poniżej przyjętej normy, która wynosi 0,1 mg/kg.

Skórka pomarańczowa mocno rozczarowuje

„Pod lupę” trafiły również skórki pomarańczowe pięciu różnych marek. Zbadano je na obecność pestycydów. Wspomniane związki wykryto w większości przeanalizowanych próbek. Tylko jeden produkt był pod tym względem zupełnie „czysty”. Chodzi o kandyzowaną skórkę pomarańczy Natürlich Gold Pack. Wyniki pozostałych prezentują się znacznie gorzej. W skórkach pomarańczowych Helio znaleziono 7 różnych szkodliwych substancji, w wyrobie marki Bakalland – 6, a w produkcie marki własnej Lidla (Belbake) – 5. Najmniej pestycydów miała w sobie skórka pomarańczowa marki Kotanyi, bo „tylko” 2. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie istnieją żadne normy zawartości tego typu związków w skórce pomarańczowej.

Dzieci i kobiety w ciąży to grupy szczególnie narażone na niepożądane działanie pestycydów. Zwłaszcza tych mających wpływ na pracę układu nerwowego. Tu największe obawy spośród wszystkich związków, które wykryliśmy w skórkach pomarańczowych, budzi chloropiryfos. Substancję znaleźliśmy w skórkach Helios – czytamy w raporcie udostępnionym przez Fundację Pro-Test.

Problemem jest nie tylko obecność pestycydów w składzie skórek pomarańczowych. Wiele z tych produktów zawiera także syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, regulator kwasowości i konserwant, czyli dwutlenek siarki.

Wyjątkowa pod względem składu na tle pozostałych badanych produktów jest skórka pomarańczowa krojona Kotanyi. W tym wypadku mamy do czynienia z czystą skórką, bez żadnych dodatków, nawet bez cukru. Oczywiście nie jest zatem już skórką kandyzowaną, lecz mimo to producent poleca ją do stosowania między innymi do ciast – podkreślają specjaliści.

