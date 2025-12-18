Od dzisiaj w Lidlu „1+1 gratis”. Bez tego składnika świąteczny sernik po prostu się nie uda

Święta Bożego Narodzenia dla wielu z nas wiążą się z dość dużymi wydatkami. Dlatego warto wcześniej zaplanować zakupy i odpowiednio się do nich przygotować. Część produktów można kupić z wyprzedzeniem, korzystając z różnego rodzaju okazji cenowych. Takie odpowiednie rozplanowanie zakupów pomoże ci zaoszczędzić i spokojnie cieszyć się świątecznym czasem.

Tanie masło w Lidlu

Teraz warto wybrać się do Lidla, ponieważ kupisz tu masło w wyjątkowej promocji. Od czwartku do niedzieli (18–21 grudnia) masło klarowane marki „Łaciate” kupisz aż o 31 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że zamiast 21,99 zł zapłacisz jedynie 14,99 zł. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na paragon.

Z kolei od piątku do soboty (19–20 grudnia) w Lidlu kupisz też masło ekstra 83% marki „Pilos” w naprawdę wyjątkowej cenie. Po aktywowaniu kuponu i zeskanowaniu aplikacji możesz skorzystać z rabatu. Dzięki temu przy zakupie dwóch kostek masła za każdą zapłacisz 60 procent mniej niż normalnie. Oznacza to, że z 7,49 zł masło będzie przecenione na 2,49 zł. Limit wynosi trzy opakowania na kupon.

Twaróg w świetnej ofercie

Warto kupić także twaróg w ramach oferty „1 plus 1 gratis”. Chodzi o twaróg sernikowy marki „Pilos”. Żeby skorzystać z rabatu, musisz aktywować kupon i zeskanować aplikację. Limit to dwa opakowania gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Promocja obowiązuje od najbliższego czwartku do niedzieli.

Twaróg to bardzo uniwersalny składnik, który świetnie sprawdza się nie tylko w sernikach. Można z niego przygotować delikatne ciasta drożdżowe z nadzieniem serowym, takie jak drożdżówki, strucla czy rogaliki. Pasuje też do kruchych wypieków z masą twarogową oraz ciast biszkoptowych. Możesz zrobić też makowiec z warstwą serową — smakuje naprawdę doskonale.

