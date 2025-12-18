Nie masz czasu na lepienie uszek? Te trzy gotowce z Biedronki ratują Wigilię

Hasło „sklepowe gotowce” często budzi wiele negatywnych skojarzeń. Zresztą nie bez powodu. Większość tego typu produktów zwykle zawiera mnóstwo zbędnych dodatków – konserwantów, wzmacniaczy smaku, cukru, zagęstników itp. Na szczęście w ofercie znanych sieci znaleźć można również prawdziwe „perełki” z naprawdę dobrym składem. Przekonała się o tym ostatnio Agnieszka Pocztarska, twórczyni portalu Czytamy Etykiety. Ekspertka wybrała się do Biedronki i wskazała produkty, które jej zdaniem zasługują na miano świątecznych hitów. Pozwalają bowiem zaoszczędzić sporo czasu na przygotowywanie dań.

Jakie świąteczne hity kupisz w Biedronce

Pierwszą „perełką” polecaną przez specjalistkę są uszka z grzybami marki Jawo. Mają krótki i prosty i skład. Na pierwszym miejscu znajduje się mąka pszenna, na drugim – woda, a na trzecim – pieczarki. Kolejną pozycję zajmują grzyby leśne (borowik szlachetny, podgrzybek brunatny i maślak zwyczajny w zmiennych proporcjach). Stugramowa porcja tych przysmaków dostarcza 244 kilokalorii. Produkt – jak zauważa Agnieszka Pocztarska – może okazać się doskonałym „ratunkiem” w sytuacji, gdy zabraknie nam czasu i chęci na lepienie domowych uszek do barszczu. Świąteczne przygotowania z pewnością ułatwią również pierogi z kapustą i grzybami marki Nasze Smaki.

Wypadają świetnie. Nie mają żadnych ulepszaczy, a ich skład wygląda prawie jak w domowych. Bez obaw mogą wylądować w koszyku – podkreśla ekspertka w opublikowanym nagraniu.

Można w nich znaleźć między innymi białą i kiszoną kapustę, pieczarki, śladowe ilości grzybów leśnych, smażoną cebulkę, warzywa i przyprawy. Zawartość farszu – jak czytamy na opakowaniu – wynosi nie mniej niż 38 procent.

Inny świąteczny hit z Biedronki

Agnieszka Pocztarska chętnie kupuje też gotową ćwikłę z chrzanem marki własnej Biedronki – Nasza Spiżarnia. Jej skład obejmuje tylko sześć rzeczy. Na pierwszym miejscu mamy buraka (65 procent), na drugim – chrzan (25 procent), a na kolejnym ocet spirytusowy. Ostatnie trzy pozycje to cukier, sól i regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy.

